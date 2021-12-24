Развитие сетей: МТС подготовил сети Горного Алтая к приезду новогодних туристов

24.12.2021, MForum.ru

МТС модернизировал сети во всех туристических районах республики: Усть-Коксинском, Усть-Канском, Кош-Агачском, Улаганском, Турочакском, Онгудайском и Чемальском, а также в таких ключевых пунктах транзита, как Горно-Алтайск и село Майма.

Оператор заявляет, что проведенная замена оборудования не только сказалась на повышении скорости данных, но также удалось расширить зоны покрытия, устойчивее и быстрее стали работать подключенные устройства - банкоматы, платежные терминалы в гостиницах и торговых точках, системы наружного наблюдения и пожарной безопасности, другие датчики.

«Мы видим, как с ростом популярности внутреннего туризма увеличивается и нагрузка на сеть. Мы продолжаем улучшать качество связи в популярных туристических местах республики, чтобы обеспечить премиальное качество связи любителям зимнего отдыха. Современное и надежное телеком-оборудование позволило прокачать сеть в популярных локациях, включая трассу из аэропорта и участки Чуйского и Телецкого трактов», - рассказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Программа модернизации сети МТС 2G/3G в регионе была запущена осенью 2020 года, к июлю степень ее исполнения достигала 80%.

пресс-релиз МТС

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В республике Алтай операторы активно развивают связь, за 2H2021 МегаФон начал осваивать под LTE в регионе частоты диапазона band 8, а Tele2 - band 40.

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теги: МТС развитие сетей Республика Алтай