Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю

21.11.2022, MForum.ru

Очередное подтверждение того, что российские операторы сотовой связи, несмотря на кризис с доступностью нового зарубежного телеком-оборудования, продолжают модернизировать и развивать свои сети. Сразу отмечу, что это далеко не вся активность российских операторов. Сообщения о ряде событий прошли отдельными сообщениями в ходе недели, а другие и вовсе остались за кадром. Но даже того, что попало в эту подборку вполне достаточно, чтобы проиллюстрировать, насколько активно операторы действуют в самых разных регионах страны.

Алтай, МегаФон

МегаФон задействовал новые частоты LTE в туристических местах республики Алтай. Модернизация затронула территорию, где проживает более 100 тыс. человек (половина населения региона). Это не только улучшило качество покрытия, но также выросло использование VoLTE - уже более 50% разговоров в регионе проходят в сетях 4G. Качество мобильной сети улучшили в селах Кош-Агач, Онгудай и Бичик-ту. Небольшие населенные пункты Улаган, Усть-Кан и Усть-Кокса также вошли в зону развития 4G МегаФона. Основные работы на телеком-инфраструктуре прошли в ключевых жилых районах и вдоль городских автомагистралей Горно-Алтайска: улицах Ленина, Энергетиков, Коммунистическом проспекте. Связь улучшена в Чемальском и Майминском районах, на Чуйском тракте, где в этом году оператор уже нарастил пропускную способность 4Gсети и построил новые базовые станции. За последний год мобильный трафик в сети МегаФона вырос почти на 50%.

Бурятия, МегаФон

МегаФон ускорил мобильный интернет в селе Бичура Бурятии.

Ивановская область, ГПБ Мобайл



Газпромбанк начал предложение услуг ГПБ Мобайл в Иваново. Виртуальный оператор ГПБ Мобайл работает на базе сети Tele2.

Камчатский край, Tele2

По данным Tele2, в зоне покрытия его сетей проживает 94% населения Камчатского края. Услуги Tele2 доступны в большинстве населенных пунктов: от Озерновского на юге и Соболева на западе и до Усть-Камчатска на северо-востоке.

Кемеровская область, ВымпелКом

Билайн расширил возможности сети 4G/LTE на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Перед началом сезона билайн ускорил мобильный интернет на всей территории Кемеровской области за счет рефарминга частот - перераспределения их в пользу сети 4G/LTE. Летом 2022 года в регионе запустили технологии VoLTE и VoWiFi. Подробнее

Курская область, УЦН



В малых селах Курской области в тестовом режиме запустили 34 BS 2G/4G в рамках программы УЦН. Планируется развернуть еще 18 BS.

Мурманская область, Tele2

Tele2 нарастил средние скорости мобильного интернета в Мурманской области. Средняя скорость интернета в Мурманской области выросла на 11%, таковы официальные данные, оператор объясняет это ростом на четверть числа размещенных в регионе базовых станций (закупленных еще в 2021 году). Директор мурманского филиала Tele2 отмечает, что тарифы на связь будут расти, как минимум, на величину инфляции. / murmansk.ru

Новосибирская область, МегаФон



МегаФон о развитии сети LTE в Новосибирской области. Компания МегаФон запустила новые BS и модернизировала существующую инфраструктуру в 22 локациях крупных городов и небольших населенных пунктов Новосибирской области. В зоне улучшенного покрытия - более 350 тысяч жителей региона. Новые BS построены в Новосибирске в рамках формирования дополнительного слоя LTE в районе улиц Серебренниковская, Орджоникидзе, Подъемная, Ошанина, Первомайская, Татьяны Снежиной и многих других. Инфраструктуру связи улучшили в микрорайонах Пашино и ОбьГЭС. Технические мероприятия прошли в крупных городах области – Обь, Куйбышев, а также в небольших населенных пунктах региона – Нагорное, Марусино, Сарапулка, Тальменка, Садовый, Лебедевка. Улучшение качества связи и мобильного интернета почувствовали дачники в СПО «Юбилейный».

На базовых станциях МегаФона в городах Каргат, Татарск, Болотное, Барабинск и Обь, в поселках Чик, Чаны, Коченево, селе Сокур и станции Мочище был запущен дополнительный слой LTE для обеспечения «дальнобойного» покрытия.

Качество мобильных услуг улучшено в селах Верх-Тарка, Златоуст, Троицкий, Серебрянское, Дубровино, Верх-Урюм, Завьялово, поселках Моховое, Кошево, Красный Восток, Октябрьский. А в селах Яркуль и Метелево быстрый 4G-интернет МегаФона появился впервые.

Пензенская область, Tele2

Компания Tele2 открыла радиотехническую лабораторию в Пензенском госуниверситете. Лаборатория создана на базе соглашения о долгосрочном сотрудничестве, подписанного в августе 2022 года. Университету было передана аппаратура сотовой связи, включая радиооборудование, антенна, оборудование транспортного канала. Стенд состоит из опытной и измерительной частей. С ними будут работать студенты, чтобы на практике изучать особенности работы радиооборудования сотовой связи.

Сахалин, МегаФон

МегаФон установил новое телеком-оборудование в Александровск-Сахалинском.

Новое качество связи стало доступно жителям улиц Кирова, Тимирязева, Матросова, Набережной, Сахалинской, Лермонтова, Герцена и Тымовского переулка. В зоне действия обновленной сети находится санаторий "Тополёк", центральная районная больница, другие социальные объекты. Обеспечивается поддержка 4G/LTE и VoLTE.

Свердловская область, МегаФон

МегаФон вдвое увеличил число точек подключения в Свердловской области.

Сеть продаж симок МегаФон в Свердловской области увеличилась более, чем до 2.5 тысяч торговых точек. В частности, новые точки появились в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске и других крупных городах региона. С начала года открыто 1250 точек подключения в крупных городах и на территории 126 сельских поселений.

Татарстан, ВымпелКом

ВымпелКом запустил поддержку VoWiFi в Татарстане. Звонки тарифицируются как обычные голосовые вызовы, расходуя пакеты минут. Сейчас технологию VoWiFi поддерживает около 150 моделей смартфонов. VoLTE в Татарстане запущена в конце 2021 года. Подробнее

Тверская область, Ростелеком

Ростелеком в Тверской области установил базовые станции в рамках УЦН 2. Компания развернула 24 BS в малых населенных пунктах Верхневолжья. Доступ получили жители сел и деревень: Деревня Ивановское Удомельского городского округа, село Поречье Бежецкого района; сёла Большой Борок, Пречисто-Каменка, Прямухино, Борзыни, Заовражье, поселок Красный Городок, деревня Большое Кузнечково Кувшиновского района; село Таложня и деревня Рудниково Торжокского района; село Трестна и деревня Кострецы Максатихинского района; деревня Русилово Кимрского района; деревни Воротьково и Холмец Оленинского муниципального округа; деревни Алёшино, сёла Медведиха и Ведное Рамешковского муниципального округа; деревни Гнездово и Стан Лихославльского муниципального округа; деревня Городок и село Козлово Спировского муниципального округа; деревня Андрейцево Молоковского муниципального округа; село Хабоцкое Краснохолмского муниципального округа. По данным компании, в зоне охвата живет более 5 тысяч жителей области. Для клиентов становится доступен мобильный интернет со скоростью до 50 Мбит/с.

Тульская область, МегаФон

МегаФон запустил новые BS в двух малых населенных пунктах Ефремовского района Тульской области. Расширено покрытие LTE в селах Благодать, Буреломы, Новокрасивое, Овсянниково, Сторожа, деревне Кытино и поселке Мосоловском. Совокупно в них проживает почти 1200 человек. Также запуск новых базовых станций улучшил качество покрытия на участке трассы М-4 Дон. Оператор ведет масштабные работы по улучшению сетевой инфраструктуры на протяжении всей трассы М4 «Дон»: с начала года было запущено и модернизировано около 40 объектов связи.

Хабаровский край, УЦН

Мобильная связь стандарта 4G появилась в селе Софийск Ульчского района Хабаровского края. В 2022 году мобильный интернет появился в 8 селах и поселках региона, до конца 2022 года их количество вырастет до 14.

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