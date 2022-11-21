Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю

MForum.ru
21.11.2022,
Очередное подтверждение того, что российские операторы сотовой связи, несмотря на кризис с доступностью нового зарубежного телеком-оборудования, продолжают модернизировать и развивать свои сети. Сразу отмечу, что это далеко не вся активность российских операторов. Сообщения о ряде событий прошли отдельными сообщениями в ходе недели, а другие и вовсе остались за кадром. Но даже того, что попало в эту подборку вполне достаточно, чтобы проиллюстрировать, насколько активно операторы действуют в самых разных регионах страны.
Алтай, МегаФон
МегаФон задействовал новые частоты LTE в туристических местах республики Алтай. Модернизация затронула территорию, где проживает более 100 тыс. человек (половина населения региона). Это не только улучшило качество покрытия, но также выросло использование VoLTE - уже более 50% разговоров в регионе проходят в сетях 4G. Качество мобильной сети улучшили в селах Кош-Агач, Онгудай и Бичик-ту. Небольшие населенные пункты Улаган, Усть-Кан и Усть-Кокса также вошли в зону развития 4G МегаФона. Основные работы на телеком-инфраструктуре прошли в ключевых жилых районах и вдоль городских автомагистралей Горно-Алтайска: улицах Ленина, Энергетиков, Коммунистическом проспекте. Связь улучшена в Чемальском и Майминском районах, на Чуйском тракте, где в этом году оператор уже нарастил пропускную способность 4Gсети и построил новые базовые станции. За последний год мобильный трафик в сети МегаФона вырос почти на 50%.
Бурятия, МегаФон
МегаФон ускорил мобильный интернет в селе Бичура Бурятии.
Ивановская область, ГПБ Мобайл
Газпромбанк начал предложение услуг ГПБ Мобайл в Иваново. Виртуальный оператор ГПБ Мобайл работает на базе сети Tele2.
Камчатский край, Tele2
По данным Tele2, в зоне покрытия его сетей проживает 94% населения Камчатского края. Услуги Tele2 доступны в большинстве населенных пунктов: от Озерновского на юге и Соболева на западе и до Усть-Камчатска на северо-востоке.
Кемеровская область, ВымпелКом
Билайн расширил возможности сети 4G/LTE на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Перед началом сезона билайн ускорил мобильный интернет на всей территории Кемеровской области за счет рефарминга частот - перераспределения их в пользу сети 4G/LTE. Летом 2022 года в регионе запустили технологии VoLTE и VoWiFi. Подробнее
Курская область, УЦН
В малых селах Курской области в тестовом режиме запустили 34 BS 2G/4G в рамках программы УЦН. Планируется развернуть еще 18 BS.
Мурманская область, Tele2
Tele2 нарастил средние скорости мобильного интернета в Мурманской области. Средняя скорость интернета в Мурманской области выросла на 11%, таковы официальные данные, оператор объясняет это ростом на четверть числа размещенных в регионе базовых станций (закупленных еще в 2021 году). Директор мурманского филиала Tele2 отмечает, что тарифы на связь будут расти, как минимум, на величину инфляции. / murmansk.ru
Новосибирская область, МегаФон
МегаФон о развитии сети LTE в Новосибирской области. Компания МегаФон запустила новые BS и модернизировала существующую инфраструктуру в 22 локациях крупных городов и небольших населенных пунктов Новосибирской области. В зоне улучшенного покрытия - более 350 тысяч жителей региона. Новые BS построены в Новосибирске в рамках формирования дополнительного слоя LTE в районе улиц Серебренниковская, Орджоникидзе, Подъемная, Ошанина, Первомайская, Татьяны Снежиной и многих других. Инфраструктуру связи улучшили в микрорайонах Пашино и ОбьГЭС. Технические мероприятия прошли в крупных городах области – Обь, Куйбышев, а также в небольших населенных пунктах региона – Нагорное, Марусино, Сарапулка, Тальменка, Садовый, Лебедевка. Улучшение качества связи и мобильного интернета почувствовали дачники в СПО «Юбилейный».
На базовых станциях МегаФона в городах Каргат, Татарск, Болотное, Барабинск и Обь, в поселках Чик, Чаны, Коченево, селе Сокур и станции Мочище был запущен дополнительный слой LTE для обеспечения «дальнобойного» покрытия.
Качество мобильных услуг улучшено в селах Верх-Тарка, Златоуст, Троицкий, Серебрянское, Дубровино, Верх-Урюм, Завьялово, поселках Моховое, Кошево, Красный Восток, Октябрьский. А в селах Яркуль и Метелево быстрый 4G-интернет МегаФона появился впервые.
Пензенская область, Tele2
Компания Tele2 открыла радиотехническую лабораторию в Пензенском госуниверситете. Лаборатория создана на базе соглашения о долгосрочном сотрудничестве, подписанного в августе 2022 года. Университету было передана аппаратура сотовой связи, включая радиооборудование, антенна, оборудование транспортного канала. Стенд состоит из опытной и измерительной частей. С ними будут работать студенты, чтобы на практике изучать особенности работы радиооборудования сотовой связи.
Сахалин, МегаФон
МегаФон установил новое телеком-оборудование в Александровск-Сахалинском.
Новое качество связи стало доступно жителям улиц Кирова, Тимирязева, Матросова, Набережной, Сахалинской, Лермонтова, Герцена и Тымовского переулка. В зоне действия обновленной сети находится санаторий "Тополёк", центральная районная больница, другие социальные объекты. Обеспечивается поддержка 4G/LTE и VoLTE.
Свердловская область, МегаФон
МегаФон вдвое увеличил число точек подключения в Свердловской области.
Сеть продаж симок МегаФон в Свердловской области увеличилась более, чем до 2.5 тысяч торговых точек. В частности, новые точки появились в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске и других крупных городах региона. С начала года открыто 1250 точек подключения в крупных городах и на территории 126 сельских поселений.
Татарстан, ВымпелКом
ВымпелКом запустил поддержку VoWiFi в Татарстане. Звонки тарифицируются как обычные голосовые вызовы, расходуя пакеты минут. Сейчас технологию VoWiFi поддерживает около 150 моделей смартфонов. VoLTE в Татарстане запущена в конце 2021 года. Подробнее
Тверская область, Ростелеком
Ростелеком в Тверской области установил базовые станции в рамках УЦН 2. Компания развернула 24 BS в малых населенных пунктах Верхневолжья. Доступ получили жители сел и деревень: Деревня Ивановское Удомельского городского округа, село Поречье Бежецкого района; сёла Большой Борок, Пречисто-Каменка, Прямухино, Борзыни, Заовражье, поселок Красный Городок, деревня Большое Кузнечково Кувшиновского района; село Таложня и деревня Рудниково Торжокского района; село Трестна и деревня Кострецы Максатихинского района; деревня Русилово Кимрского района; деревни Воротьково и Холмец Оленинского муниципального округа; деревни Алёшино, сёла Медведиха и Ведное Рамешковского муниципального округа; деревни Гнездово и Стан Лихославльского муниципального округа; деревня Городок и село Козлово Спировского муниципального округа; деревня Андрейцево Молоковского муниципального округа; село Хабоцкое Краснохолмского муниципального округа. По данным компании, в зоне охвата живет более 5 тысяч жителей области. Для клиентов становится доступен мобильный интернет со скоростью до 50 Мбит/с.
Тульская область, МегаФон
МегаФон запустил новые BS в двух малых населенных пунктах Ефремовского района Тульской области. Расширено покрытие LTE в селах Благодать, Буреломы, Новокрасивое, Овсянниково, Сторожа, деревне Кытино и поселке Мосоловском. Совокупно в них проживает почти 1200 человек. Также запуск новых базовых станций улучшил качество покрытия на участке трассы М-4 Дон. Оператор ведет масштабные работы по улучшению сетевой инфраструктуры на протяжении всей трассы М4 «Дон»: с начала года было запущено и модернизировано около 40 объектов связи.
Хабаровский край, УЦН
Мобильная связь стандарта 4G появилась в селе Софийск Ульчского района Хабаровского края. В 2022 году мобильный интернет появился в 8 селах и поселках региона, до конца 2022 года их количество вырастет до 14.
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко на телеком
теги: телеком развитие сетей дайджест за неделю
Публикации по теме:
20.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Число базовых станций 5G в Китае выросло до 2,2 млн / MForum.ru
18.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон добился роста скоростей доступа в сети LTE Рославля / MForum.ru
18.11. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом в Московской области нарастил среднюю скорость мобильного интернета до 52 Мбит/c / MForum.ru
18.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС продолжает развивать сеть в Томской области - Межениновка и Большое Протопопово / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил пропускную способность каналов связи в Магаданской области / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A58 представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru