Телеком-оборудование: Ericsson запросил 12 экспортных лицензий и получил 7 разрешений

MForum.ru
06.12.2022,
Об этом сообщает Сиволобов-Дайджест №1. Отличие от ситуации с Nokia в том, что получено не одно, а целых 7 разрешений (компания посылала 12 запросов), но разрешения для Ericsson включают только ПО и поддержку до конца 2022 года. И не включают поставок нового оборудования и запчастей.
Это не совсем новость, Ericsson получила разрешения еще в сентябре 2022 года, но актуальная информация в связи со вчерашним заявлением о разрешении, полученном Nokia.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телеком оборудование Ericsson
Публикации по теме:
05.12. [Новости компаний] Интервью: Хачатур Помбухчан, МегаФон, о возможном возобновлении поставок оборудования Nokia в Россию / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей / MForum.ru
26.10. [Новости компаний] Российское оборудование: Разработка отечественного телеком-оборудования обретает все более четкие контуры / MForum.ru
28.09. [Новости компаний] Связь в горах: GPS-трекеры МТС помогут туристам на Эльбрусе / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Возможно, Meizu 20 с Snapdragon 8 Gen 2 и 12GB ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Onyx BOOX Leaf2 с 7-дюймовым e-ink дисплеем оценен в $199,99 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G могут анонсировать в ближайшее время / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 появится в Индии 7 декабря / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo 5 первый в мире смартфон с зарядкой 240 Вт / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Red Magic 8 Pro / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023 / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru