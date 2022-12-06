Телеком-оборудование: Ericsson запросил 12 экспортных лицензий и получил 7 разрешений

MForum.ru

Телеком-оборудование: Ericsson запросил 12 экспортных лицензий и получил 7 разрешений

06.12.2022, MForum.ru

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Об этом сообщает Сиволобов-Дайджест №1. Отличие от ситуации с Nokia в том, что получено не одно, а целых 7 разрешений (компания посылала 12 запросов), но разрешения для Ericsson включают только ПО и поддержку до конца 2022 года. И не включают поставок нового оборудования и запчастей.

 

 

Это не совсем новость, Ericsson получила разрешения еще в сентябре 2022 года, но актуальная информация в связи со вчерашним заявлением о разрешении, полученном Nokia.

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теги: телеком оборудование Ericsson

© Алексей Бойко, MForum.ru

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