Дайджест технологий: МВД и Микрон не договорились; Китай повышает экспортную скидку; Google чуть не пострадал от уязвимости в системе СКУД; В салонах МТС начали продавать брелоки с функционалом Тройка

10.09.2018, MForum.ru

RFID: МВД и Микрон пока не договорились о выпуске “электронных” водительских удостоверений

МВД РФ и зеленоградское предприятие Микрон пока что не заключили договор на поставку микросхем отечественного производства для использования в водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации транспортных средств нового образца. Нет даже предварительной договоренности о соответствующей поставке.

Между тем ранее была утверждена госпрограмма “гарантированных закупок” российской гражданской микроэлектронной продукции на период до 2018 года, согласно которой разработчиком чипов для МВД значился Микрон. Чипы были разработаны в НИИМЭ, освоено их производство на Микроне, но закупки так и не начались.

Сейчас опять говорится о планах закупок чипов министерствов - 10 млн штук в этом году, и почти вдвое больше в каждом из следующих годов, всего к 2024 году предстоит заменить 118 млн документов. Но год уже скоро завершится, а чиновники не спешат претворять планы в жизнь. Такая вот цифровизация и поддержка отечественных производителей. Источник: ria.ru.

Есть еще один повод для огорчений - “чипованные” удостоверения и свидетельства станут в разы дороже для их получателей. Государство истратит на их изготовление 35,6 млрд рублей, по 260 рублей за удостоверение. А вот автолюбителям придется платить за удостоверение на порядок дороже, почти 3 тысячи рублей. Видимо, эти сборы должны будут покрыть также расходы на оснащение инспекторов ГИБДД считывателями чипов в удостоверениях и свидетельствах.

Микроэлектроника: Китай повышает экспортную скидку

В Китае с сентября 2018 года повышается налоговая скидка для ключевых компонентов производства микроэлектроники. То есть увеличивается размер возмещения налогов предприятиям-экспортерам. Это может конвертироваться либо в рост прибыльности экспорта для таких предприятий, либо позволит им снижать цены и наращивать за счет этого долю рынка и объемы продаж. Источник: trend.az

В Китае на развитие микроэлектроники сделана серьезная ставка. Государство предприняло самые серьезные регуляторные меры для усиления отрасли, создания благоприятных условий для ускоренного ее развития. Выделяются гигантские средства для поддержки создания новых предприятий, R&D и патентования. Это дает свои результаты, если ранее в отрасли наблюдалось доминирование предприятий США, Японии, Южной Кореи и Европы, то сейчас китайские предприятия подбираются все ближе к признанным лидерам рынка.

RFID: Сотрудник Google обнаружил уязвимость в системе RFID-управления дверьми в офисе компании

Уязвимость не связана непосредственно с радиопротоколом или карточками доступа RFID, она скрывается в зашифрованных командах, которые “умные” дверные замки Software House отправляют по внутренней сети компании. Шифрование в системе оказалось слабым, что позволило “взломщику” научиться создавать имитации команд, которые при отправке в систему, работали так же, как и настоящие, но при этом не протоколировались системой.

В итоге получилось, что злоумышленник, имеющий доступ к внутренней сети Google, мог заблокировать любые двери в офисе компании и удерживать их закрытыми и, наоборот, открывать необходимые двери, причем сведения обо всех этих действиях оставались бы скрытыми.

В Google уже приняли дополнительные меры безопасности в связи с выявленной уязвимостью. К сожалению, решение Software House нельзя “запатчить” дистанционно, поэтому всем пользователям этой системы теперь придется предпринимать меры безопасности вплоть до замены оборудования на решения других поставщиков. techtimes.com.

RFID: В салонах МТС начали продавать брелоки с функционалом “Тройка”

Это продукт российской компании ISBC, так называемый AIRTAG с функционалом транспортной карты. Карта с чипом HF RFID выпускается под различными брендами для транспортных систем Москвы, С.-Петербурга, других городов России, как “ЕКАРТА”, и СНГ - “ОНАЙ”, Алматы.



Фото компании МТС

Брелок с функционалом “Тройка” позволяет оплачивать проезд не только в московском метро и наземном общественном транспорте, но также доступ к некоторым московским достопримечательностям, также можно оплачивать проход в музей “Лунариум” Московского планетария, Третьяковскую галерею, Музей советских игровых автоматов, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, музей имени Н.А. Островского и многие другие, а зимой – оплатить проход на катки парка имени Горького и ВДНХ. Стоимость брелока - 300 рублей.

В рознице МТС можно также приобрести брелоки с функционалом карт Тройка и Стрелка, в чипе записаны данные, позволяющие оплачивать пользование общественным транспортом и в Москве, и в Подмосковье. Стоимость брелока - 350 рублей.

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теги: RFID микроэлектроника

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