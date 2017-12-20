Пресс-релизы: МТС расширила сеть GSM в Ростовской области

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Пресс-релизы: МТС расширила сеть GSM в Ростовской области

20.12.2017, MForum.ru

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Ростов-на-Дону, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о завершении работ по расширению существующей сети 2G в 19 городах и 22 сельских населенных пунктах Ростовской области. Общее количество базовых станций 2G в Ростовской области увеличилось на 10 процентов.

Новое строительство коснулось Новочеркасска, Азова, Сальска, Таганрога, Цимлянска, Аксая, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, Гуково, Зверево, Донецка, Красного Сулина, Зернограда, Константиновска, Новошахтинска, Шахт, Каменска-Шахтинского и всех муниципальных районов Ростова-на-Дону.

Существенное улучшение качества передачи голоса в сетях МТС могут отметить также жители поселков Быстрогорский, Дмитриадовка, Овощной, Победа, Рассвет, Жирнов, Шлоховский, сел Вареновка, Заветное, Несветай, Песчанокопское, станиц Базковская, Грушевская, Мелиховская, Мечетинская, хуторов Калинин, Красный Кут, Островского, Русский колодец, Старая станица, Яново-Грушевский.

Благодаря запущенной два года назад технологии HD-Voice на сетях 2G абоненты МТС могут использовать охват звуковых частот вдвое выше по сравнению со стандартным качеством мобильной связи – в диапазоне 50-7000 Гц. Таким образом, технология позволят не только передавать «базовые» параметры речи, но и более тонкие нюансы – например, слышны и хорошо различимы низкие и высокие ноты, четче понятны некоторые близкие по звучанию звуки, оригинальный тембр голоса меньше искажается.

Описание: HD-Voice

«Мы хотим еще раз напомнить нашим абонентам, что в погоне за строительством сетей LTE и скоростями мобильного интернета мы не забыли о базовой услуге для наших абонентов – голосовой связи. Мы провели большую работу по развитию существующей сети GSM, расширили емкость, увеличили охват и намерены продолжать эту работу в будущем. Благодаря стремительному проникновению смартфонов, большинство наших абонентов имеют доступ к услуге самого высокого качества передачи голоса HD-Voice. По сути, любой пользователь в нашей сети, чей смартфон младше пяти лет, может оценить эту услугу при повседневном общении в сети МТС», – отметил директор ростовского филиала компании Игорь Марьясов.

Голос высокой четкости

МТС первым из операторов запустил технологию HD-Voice на сетях 2G и 3G на всей территории России. По сравнению с традиционными решениями HD-Voice делает речь человека более отчетливой, особенно в шумных местах, а голоса знакомых – более узнаваемыми за счет максимального соответствия передаваемого «в цифре» голоса оригиналу. В настоящее время возможность разговоров в HD-качестве по умолчанию поддерживают устройства всех основных производителей телефонов таких как Samsung, Alcatel, Apple, НТС, Microsoft, Sony, LG и других.

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