Развитие сетей: МегаФон ускорил мобильный интернет в Ростове-на-Дону

MForum.ru
12.10.2023,
Более 10 тысяч жителей новостроек Ростова-на-Дону оказались в зоне покрытия новых базовых станций LTE, которые МегаФон развернул на территории ЖК «Екатерининский», «Максим Горький», «Днепровская роща». Для улучшения покрытия задействованы частоты LTE 1800, LTE 2600. По данным оператора, модернизация обеспечила рост средней скорости загрузки до 30 Мбит/с, максимальная - до 150 Мбит/с.
«Многоквартирные дома подразумевают высокую концентрацию людей, а значит и повышенную нагрузку на телеком-инфраструктуру. Особенно в пиковые моменты, как, например, вечернее время. Планируя технические мероприятия, мы учитываем программы по развитию и образованию новых жилых кварталов, а также отслеживаем увеличение трафика с помощью аналитических инструментов», — рассказал Алексей Барков, директор Мегафона в Ростовской области.
Для Ростова-на-Дону где стремительно строится новое жилье, проблема обеспечения сотовой связью новых домов, весьма актуальна. Отрадно наблюдать, что операторы, в данном случае, МегаФон, оперативно строит необходимую емкость сотовой связи.
Ранее МегаФон проводил модернизацию сети в жилых массивах с малоэтажной застройкой в районе Щепкинского леса, проспекта им. Шолохова, выезда на таганрогскую трассу и т.п.
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теги: МегаФон развитие сетей Ростовская
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