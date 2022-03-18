Развитие сетей: МТС продолжает модернизировать сеть фиксированного доступа в Ростове-на-Дону

MForum.ru
18.03.2022,
МТС сообщает о завершении модернизации сети LTE в Гуково, Донецке и Новошахтинске. По заявлению компании, средние скорости в результате модернизации выросли в 1.5 раза.
В рамках проекта было модернизировано более 60 базовых станций МТС во всех микрорайонах города. Также был проведен рефарминг частот 2G под LTE, что позволило нарастить пропускную способность сети и доступные скорости мобильного ШПД.
«Возрастающая нагрузка на сеть требует увеличения ее пропускной способности. Поэтому мы постоянно модернизируем нашу инфраструктуру в Ростовской области, чтобы обеспечивать стабильно высокое качество мобильного интернета. В текущем году мы намерены расширить географию проекта на весь донской регион», – отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
В последние месяцы операторы мобильной связи активно модернизировали сети сотовой связи в Ростовской области. Несложно догадаться, почему это происходило. Так или иначе, теперь качество мобильного интернета заметно выросло.
В целом МТС весьма активен в Ростовской области: идет строительство сетей в новостройках, обеспечена поддержка NB-IoT и идет активное подключение к этой сети донских предприятий ЖКХ, внедряются решения, основанные на биометрии в компаниях региона.
Справедливости ради, отметим активности и других операторов - Билайн в 2021 году завершил в регионе инвестпроект на 1,7 млрд руб., построил 594 базовых станций и запустил поддержку VoLTE. МегаФон только в 2022 году запустил и модернизировал в Ростовской области больше 500 базовых станций 4G.
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теги: МТС развитие сетей Ростовская область
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