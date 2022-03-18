Развитие сетей: МТС продолжает модернизировать сеть фиксированного доступа в Ростове-на-Дону

MForum.ru

Развитие сетей: МТС продолжает модернизировать сеть фиксированного доступа в Ростове-на-Дону

18.03.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС сообщает о завершении модернизации сети LTE в Гуково, Донецке и Новошахтинске. По заявлению компании, средние скорости в результате модернизации выросли в 1.5 раза.

 

 

В рамках проекта было модернизировано более 60 базовых станций МТС во всех микрорайонах города. Также был проведен рефарминг частот 2G под LTE, что позволило нарастить пропускную способность сети и доступные скорости мобильного ШПД.

«Возрастающая нагрузка на сеть требует увеличения ее пропускной способности. Поэтому мы постоянно модернизируем нашу инфраструктуру в Ростовской области, чтобы обеспечивать стабильно высокое качество мобильного интернета. В текущем году мы намерены расширить географию проекта на весь донской регион», – отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

пресс-релиз МТС

В последние месяцы операторы мобильной связи активно модернизировали сети сотовой связи в Ростовской области. Несложно догадаться, почему это происходило. Так или иначе, теперь качество мобильного интернета заметно выросло.

В целом МТС весьма активен в Ростовской области: идет строительство сетей в новостройках, обеспечена поддержка NB-IoT и идет активное подключение к этой сети донских предприятий ЖКХ, внедряются решения, основанные на биометрии в компаниях региона.

Справедливости ради, отметим активности и других операторов - Билайн в 2021 году завершил в регионе инвестпроект на 1,7 млрд руб., построил 594 базовых станций и запустил поддержку VoLTE. МегаФон только в 2022 году запустил и модернизировал в Ростовской области больше 500 базовых станций 4G.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: МТС развитие сетей Ростовская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС продолжает модернизировать сеть фиксированного доступа в Ростове-на-Дону / MForum.ru

16.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС обеспечила покрытие LTE на Балаковской АЭС / MForum.ru

23.12. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом инвестировал в сеть в Ростовской области 1,7 млрд рублей / MForum.ru

16.12. [Новости компаний] Розница: МТС открыла в Ростовской области салоны нового формата / MForum.ru

10.11. [Новости компаний] BigData: Ростовский сезон: Исследование МТС - кто из молодежи предпочитает отдыхать на Дону? / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:04 ABloud Тема: Рэйдикс (25.04.2019)
[IT. ПО. Импортзамещение] «Рэйдикс» и «Норси-Транс» представляют совместное решение для систем хранения данных 2022.03.18, пресс-релиз, через MForum.ru. СХД на основе серверной платформы «Яхонт-УВМ ...
Сегодня 13:48 ABloud Тема: Ростовская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ростовская область. МТС] МТС в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в трех шахтерских городах Дона 18 марта 2022 г., пресс-релиз через MForum.ru. МТС объявляет о ...
Сегодня 12:34 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Кадры. МТС. Управление персоналом] МТС назначила нового вице-президента по персоналу 18 марта 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая ...
Вчера 16:07 ABloud Тема: МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы (25.07.2012) (Страницы: 1 2 3 4)
[МТС. Видеостриминг. UGC-контент] WASD.TV запустил программу поддержки стримеров 17 марта 2022 года, Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая российская ...
Вчера 12:15 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
[Фотовольтаика. Тенологии. Перовскиты] В США нашли способ борьбы с быстрой деградацией фотопанелей на базе первовскита Ученым удалось определить, что к.п.д. батареи снижается из-за того, что под ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A33 5G представлен официально / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280 / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A73 5G представлен официально / MForum.ru

17.03. [Новинки] Слухи: Электронная книга Onyx Boox Nova Air C получит цветной E-Ink дисплей и стилус / MForum.ru

17.03. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z6 5G на базе Snapdragon 695 / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z3 дебютировал в Индии / MForum.ru

15.03. [Новинки] Cлухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A33 5G / MForum.ru

15.03. [Новинки] Это интересно: Экология или жажда наживы? / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Honor X8 представлен официально / MForum.ru

14.03. [Новинки] Это интересно: Nokia в России - не громкий уход, а простое повышение цен / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1 / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2022 – старый дизайн, но новый чипсет / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F23 представлен официально / MForum.ru

08.03. [Новинки] Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33 представлены официально / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфоны Samsung Galaxy A13 и Galaxy A23 представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto G22 появился в Европе / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: