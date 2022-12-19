Развитие сетей: ВымпелКом ускорил мобильный интернет в Ростовской области за счет рефарминга

MForum.ru
19.12.2022,
ВымпелКом сообщает, что провел рефарминг (перераспределение) частот и настроил оборудование так, чтобы более эффективно использовать доступный спектр частот 2100 МГц. В результате доступные скорости мобильного интернета выросли на 21%.
Всего за год скорость интернет-доступа для абонентов билайн по данным оператора выросла на 21%. В целом за 2022 год скорость интернет-доступа для абонентов билайн в Ростовской области выросла на 64% (относительно осени 2021 года). Трафик в сети 4G/LTE вырос на 45%.
Технический директор Южного региона билайн Евгений Ключев:
«В Ростовской области сеть 4G выросла в 1,6 раза (по сравнению с октябрем 2021 года). В этом году в регионе также запустили новые технологии - VoLTE и VoWifi. В декабре 2021 года мы первыми среди телеком операторов в Ростове-на-Дону предоставили мобильную связь в двух пешеходных подземных переходах с легендарной мозаикой. В этих переходах на пересечении улицы Большой Садовой с проспектами Буденновским и Ворошиловским за год абоненты «наговорили» около 50 тыс. минут и скачали почти 1000 Гб, что эквивалентно 850 тыс. загруженных в соцсети фото».
Новое оборудование билайн строил не только в Ростове-на-Дону, но и в отдаленных населенных пунктах, например, в селе Богородское Ремонтненского района на границе с Калмыкией мобильная связь и интернет появились впервые.
Можно вспомнить, что в первой половине 2021 года билайн запустил в Ростовской области более 300 BS, половина - LTE. В частности, более 100 новых BS было введено в Ростове-на-Дону, еще более 100 BS - в Шахтах, Аксае, Волгодонске, Таганроге, Азове, Красном Сулине, Новочеркасске, Новошахтинске. Также сеть расширена в Донецке, Зверево, Усть-Донецке, ст. Вешенской, Октябрьском, Красносулинском, Волгодонском, Цимлянском и Неклиновском районах.
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теги: билайн ВымпелКом развитие сетей Ростовская область
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