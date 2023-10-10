Видеонаблюдение: МТС запустила систему умного видеонаблюдения на полях донского колхоза

10.10.2023, MForum.ru

МТС внедрила систему умного видеонаблюдения на полях и производственной базе одного из сельхозпредприятий аграрного комплекса донского края - СПК "Колхоз имени Шаумяна" в Мясниковском районе Ростовской области

Система умного видеонаблюдения МТС состоит из 15 цифровых камер высокого разрешения, расположенных на вышках сотовой связи. Подключаться к ней можно удаленно, со смартфона или ПК, контролировать территорию колхоза, поля, отслеживать перемещения автотранспорта, соблюдение производственных норм и графика.

Умная система позволяет распознавать госномера автомобилей с расстояния до 700 м, а также оперативно выявлять возгорания на открытой местности в радиусе 10 км - это актуально для сельхозугодий и для территорий с повышенным риском возникновения пожаров.

Это не первое внедрение умного видеонаблюдения в Ростовской области. "Установленная на территории рисоводческого предприятия «Маныч-Агро» система интеллектуального видеонаблюдения МТС не только усилила режим охраны объекта, но и позволила улучшить контроль за рабочим процессом и снизить простои транспорта», — комментирует директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

СПК «Колхоз имени Шаумяна» действует с 1930 года. Занимается выращиванием зерновых, молочным животноводством. Площадь пашни составляет 7600 га. Урожайность зерновых по итогам 2022 года достигла 72,1 ц/га, подсолнечника – около 40 ц/га. Общая численность крупного рогатого скота насчитывает около 1400 голов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС Ростовская область видеонаблюдение умное видеонаблюдение

--