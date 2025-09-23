Видеонаблюдение: МТС развернула систему интеллектуального видеонаблюдения за автопарком в Улан-Удэ

MForum.ru
23.09.2025,
МТС сообщает о внедренном решении, предназначенным для круглосуточного мониторинга за периметром автобусного парка, а также территорией стояночного и ремонтного боксов.
Система, призванная обеспечить безопасность сотрудников предприятия и автотранспорта позволяет удаленно наблюдать за перемещением автотранспорта, контролировать соблюдение производственных норм и графиков, а также усиливает меры обеспечения безопасности транспортных средств. Несколько десятков камер в режиме 24/7 передают на сервер МУП Городские маршруты видео- и звуковой поток.
Функционал системы позволит при необходимости развернуть на ресурсах компании систему аналитики для оптимизации бизнес-процессов. Например, можно распознавать номера автотранспорта, что помогло бы в работе с конфликтными ситуациями.
Цифровые технологии помогают оптимизировать управление безопасностью и обеспечить комфорт и защищенность сотрудников и имущества компании. Наш совместный проект с Городскими маршрутами – яркий пример этого. Высокая эффективность системы обусловлена тем, что камеры можно разместить повсеместно и в неограниченном количестве. Кроме того, у нашей системы видеонаблюдения высокий потенциал расширения функционала. Например, видеомониторинг можно интегрировать с сигнализацией. В таком случае во время экстренной ситуации, система сама, без участия человека, вызовет необходимые службы, — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
"Городские маршруты" обеспечивают функционирование и развитие транспортной инфраструктуры столицы Республики Бурятия. Сейчас наш автопарк насчитывает более 200 единиц автобусов и 400 сотрудников, и наш приоритет – своевременный выход автобусов в рейсы согласно расписанию, чтобы жители и гости Улан-Удэ могли перемещаться по городу без задержек. Это возможно, когда техника в полной сохранности и вовремя прошла техобслуживание. Установленная на территории автопарка и ремонтного бокса система видеонаблюдения усилит режим охраны и безопасности сотрудников и поможет контролировать график работ, — комментирует директор МУП «Городские маршруты» Зайцев Олег Васильевич
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: видеонаблюдение республика Бурятия республика внедрения МТС
--
Публикации по теме:
08.09. [Новости компаний] Фиксированный доступ: МТС в Амурской области - гигабитный интернет стал еще доступнее жителям Благовещенска / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Видеонаблюдение: Компания Ivideon показала выручку 1.54 млрд в 2024 году / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Частные сети: Частная сеть p5G появится в аэропорту Калгари / MForum.ru
24.10. [Новости компаний] Видеонаблюдение: МТС установила комплексные решения видеонаблюдения в 3-х ТРЦ Москвы в рамках сотрудничества с УК Сампа / MForum.ru
17.10. [Новости компаний] Кадры телекома: Денис Бойко назначен директором МТС в Забайкальском крае / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru