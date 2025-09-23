Видеонаблюдение: МТС развернула систему интеллектуального видеонаблюдения за автопарком в Улан-Удэ

МТС сообщает о внедренном решении, предназначенным для круглосуточного мониторинга за периметром автобусного парка, а также территорией стояночного и ремонтного боксов.

Система, призванная обеспечить безопасность сотрудников предприятия и автотранспорта позволяет удаленно наблюдать за перемещением автотранспорта, контролировать соблюдение производственных норм и графиков, а также усиливает меры обеспечения безопасности транспортных средств. Несколько десятков камер в режиме 24/7 передают на сервер МУП Городские маршруты видео- и звуковой поток.

Функционал системы позволит при необходимости развернуть на ресурсах компании систему аналитики для оптимизации бизнес-процессов. Например, можно распознавать номера автотранспорта, что помогло бы в работе с конфликтными ситуациями.

Цифровые технологии помогают оптимизировать управление безопасностью и обеспечить комфорт и защищенность сотрудников и имущества компании. Наш совместный проект с Городскими маршрутами – яркий пример этого. Высокая эффективность системы обусловлена тем, что камеры можно разместить повсеместно и в неограниченном количестве. Кроме того, у нашей системы видеонаблюдения высокий потенциал расширения функционала. Например, видеомониторинг можно интегрировать с сигнализацией. В таком случае во время экстренной ситуации, система сама, без участия человека, вызовет необходимые службы, — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

"Городские маршруты" обеспечивают функционирование и развитие транспортной инфраструктуры столицы Республики Бурятия. Сейчас наш автопарк насчитывает более 200 единиц автобусов и 400 сотрудников, и наш приоритет – своевременный выход автобусов в рейсы согласно расписанию, чтобы жители и гости Улан-Удэ могли перемещаться по городу без задержек. Это возможно, когда техника в полной сохранности и вовремя прошла техобслуживание. Установленная на территории автопарка и ремонтного бокса система видеонаблюдения усилит режим охраны и безопасности сотрудников и поможет контролировать график работ, — комментирует директор МУП «Городские маршруты» Зайцев Олег Васильевич

