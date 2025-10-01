Развитие сетей: МТС в Ставрополье - оператор расширил сеть фиксированного доступа в Ставрополе и городах Кавминвод

01.10.2025, MForum.ru

МТС расширила сеть проводного интернета в Ставрополе и в городах Кавминвод. Подключено более 10 новостроек в краевом центре, а также 2 ЖК в Пятигорске и в Кисловодске.

В зону расширения оптоволоконной сети вошли жилые комплексы в юго-западном районе Ставрополя. Например, ЖК «Высота» и ЖК «Квартал», ЖК «Суворов» ЖК «17/77», а также ЖК «Квартал 204» на улице Биологической. На КМВ проводной интернет провели в ЖК «Горизонт» в Пятигорске и ЖК «Печорин» рядом с Березовским ущельем в Кисловодске.

«Кроме использования проводного интернета в бытовых целях расширение оптоволоконной сети позволяет внедрять решения для управления домами – умные датчики, видеонаблюдение, систему распознавания лиц для входа, а также услуги фиксированной связи для бизнеса, промышленности, медицины. Поэтому параллельно с расширением сети и подключением новых абонентов мы постоянно обновляем телекоммуникационное оборудование, и программное обеспечение, чтобы у пользователей был постоянный доступ к качественной передаче данных», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

В 2025 году МТС подключила к широкополосному доступу более 40 домов в Ставрополе и более 30 – на КМВ. За последний год домашний интернет МТС стал доступен жильцам еще 16 тысяч квартир в крае.

Жильцы подключенных домов смогут пользоваться домашним интернетом и телевидением, а также «пакетными» тарифами, которые включают в себя одновременно проводной интернет и сотовую связь.

