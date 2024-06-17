Развитие сетей: МТС в Ставрополе - оператор подключил к сети фиксированного ШПД 15 новых ЖК

17.06.2024, MForum.ru

МТС существенно расширил оптоволоконную сеть в Ставрополе во всех частях города, включая центр, Юго-запад и Северо-запад, Ташлу, Чапаевку и 204-й квартал. Домашний интернет компании стал доступен в домах в ЖК Квартет, Гагарин, Родники и в других. ВОЛС проложены на улицах Генерала Маргелова и Матрены Наздрачёвой. Здесь МТС подключила все дома ЖК Российский.

«Квартиры в новостройках чаще всего покупают семьи с детьми. Мы понимаем, как важно им оптимизировать свои траты без сокращения своей потребительской корзины. Для экономии семейного бюджета без отказа от нужных услуг у МТС есть множество решений. В первую очередь, это «пакетные» тарифы, в которые включены мобильная связь и домашний интернет по более низкой цене. Кроме того, в этом году наши клиенты могут оформить семейную подписку МТС Premium сразу на три номера по стоимости одного абонемента», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

В рамках проведенных работ, домашний интернет и другие цифровые сервисы МТС стали доступны примерно 30 тысячам жителей.

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теги: МТС развитие сетей Ставропольский край фиксированный доступ

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