Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - первая БС Иртея появилась в Новоульяновском

17.03.2025, MForum.ru

МТС запустила базовую станцию 4G/LTE Иртея в поселке Новоульяновский, Георгиевского округа, первую БС отечественного производства в Ставропольском крае и во всем Северо-Кавказском регионе.

«Мы выбрали Новоульяновский для запуска в эфир первой отечественной базовой станции в крае, чтобы обеспечить поселок покрытием LTE и протестировать новое для нас оборудование в реальных условиях. Жители поселка уже несколько недель успешно выходят в интернет с помощью Иртеи. До конца весны мы запустим установим и выпустим в эфир еще 4 БС – в Арзгирском, Георгиевском и Красногвардейском округах и вблизи Пятигорска», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Отечественные базовые станции МТС запускает в самых разных российских регионах, от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири, до европейской части и юга России. Это должно позволить изучить его работу в разных климатических условиях, ознакомить с ним специалистов МТС в регионах.

В 2025 году компания МТС развернет еще 1000 отечественных БС, несколько десятков из них - на Ставрополье. Если БС в Новоульяновском работает в диапазоне 1800 МГц, то новые базовые станции появятся в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц, т.к. их планируется задействовать в местах с более плотной концентрацией пользователей.

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теги: МТС Ставропольский край развитие сетей Иртея отечественные базовые станции

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