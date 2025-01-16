Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - завершена масштабная модернизация сети в краевом центре

MForum.ru
16.01.2025,
МИС провела рефарминг частот 3G для использования их сетью LTE в Ставропольском крае. В Ставрополе стало на треть больше оборудования 4G. За счет проведенных работ, скорость передачи данных в краевом центре выросла примерно на 30%, выросла и емкость сети LTE.
Ранее компания провела рефарминг в большинстве райцентров и крупных городов края. До конца 2025 года МТС проведет рефарминг частот в Ессентуках, Минводах и Невинномыска, а также точечно в районах.
«Ставропольские абоненты все чаще используют современные гаджеты, для которых важен скоростной стандарт 4G. Параллельно с этим сокращается число пользователей наиболее простых смартфонов, которые используют только 3G. Например, в Ставрополе мы отмечаем, что количество 4G-гаджетов в 53 раза больше, чем 3G-устройств. Таким образом, мы оставили необходимую часть частот для 3G-абонентов и перераспределяем освободившиеся ресурсы под изменившиеся потребности ставропольцев», – пояснил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.
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теги: МТС развитие сетей Ставропольский край
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