Цифровая реклама: МТС о динамике спроса на цифровой маркетинг и рекламу

10.10.2022, MForum.ru

Компания МТС предоставила аналитические данные за 9 месяцев 2022 года по Ростовской области. С января по сентябрь количество компаний, использующих таргетированную рекламу в интернете и целевые SMS-рассылки, выросло на 25% год к году.

Более других возможностями продвижения на основе BigData интересуется сфера торговли. Доля таких заказчиков достигла 55% в объеме новых подключений к сервису "МТС Маркетинг". Также услугой все активнее пользуются медицинские центры, лаборатории и страховщики, ориентированные на ОМС - их доля 23%.

Для чего применяется сервис? Чаще всего для точечного информирования покупателей об акциях, скидках и сезонных предложениях.

«Сейчас у бизнеса на первом месте стоит задача увеличить прибыль, а затраты на рекламные кампании уменьшить. Чтобы этого достичь предприниматели Ростовской области стали активно искать новые способы продвижения товаров и услуг, а также пробовать digital-сервисы для эффективного взаимодействия с целевой аудиторией. Яркое тому подтверждение — стремительный рост спроса на сервис «МТС Маркетолог», который позволяет запускать цифровую рекламу с учетом сотен параметров, в том числе, интересов аудитории и геолокации. Таким образом бизнес не переплачивает за «холодные» контакты и значительно экономит рекламные бюджеты», — отмечает директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком МТС цифровая реклама Ростовская область