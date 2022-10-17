Цифровая реклама: Дочка МТС стала ОРД

MForum.ru
17.10.2022,
ООО "МедиаСкаут", дочерняя компания МТС, включена в реестр Роскомнадзора в качестве оператора рекламных данных для работы с единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР).
Новое рекламное законодательство уже действует на бумаге, но в реальности оно только обрастает конкретикой воплощения. С 1 сентября 2022 года участники рекламного процесса обязаны передавать в РКН сведения о размещенной в сети интернет интернет-рекламе. Передаче в РКН подлежит содержание рекламы, сроки размещения, стоимость контрактов и информация о заказчике. Ведомство обещает хранить собранную информацию в течение года, предоставляя доступ к ней для ФАС и ФНС.
В рекламной цепочке появляется новый участник - операторы рекламных данных. Их обязанность - консолидация информации о рекламных кампаниях, они могут получать и передавать соответствующую информацию по поручению рекламораспространителей, рекламодателей или рекламных площадок. ОРД может стать только компания, аккредитованная в РКН.
«ООО МедиаСкаут обладает необходимыми техническими возможностями и профессиональными компетенциями для выполнения функций ОРД. Мы готовы гарантировать нашим партнерам безопасность обработки и хранения их информации, оперативной передачи в систему ЕРИР, а регулятору – удобный формат взаимодействия с нашей информационной системой», - комментирует утверждение компании в реестре регулятора генеральный директор МедиаСкаута Николай Мельников.
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теги: телеком МТС цифровая реклама ОРД оператор рекламных данных
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