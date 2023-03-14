Цифровая реклама: Возможности платформы билайн indoor выросли еще на 1200 рекламных экрана

MForum.ru
14.03.2023,
Платформа "билайн indoor" теперь подключена еще и к рекламным экранам в магазинах Магнит и Дикси, это еще 1200 новых точек показа цифровой рекламы. Общее количество экранов, где может транслироваться реклама через платформу оператора - более 10 тысяч.
Платформа позволяет ее пользователям выстаивать коммуникацию с аудиторией, транслировать ей рекламные сообщения, которые дают быструю конверсию в виде, например, покупок.
В ближайшем будущем, после завершения интеграции в полном объеме, пользователь платформы сможет получать актуальную информацию о доступных для размещения рекламы экранах в магазинах, запускать рекламные кампании с собственным расписанием воспроизведения.
Илья Цесельчук, руководитель департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла ПАО «Вымпелком»: «Наше решение «билайн indoor» представляет собой продукт с едиными стандартами медиапланирования, размещения контента и получения аналитики. Интеграция с «Магнитом» и «Дикси» позволит нам увеличить количество экранов, которые мы предлагаем нашим клиентам для рекламных трансляций и продвижения их продуктов. В свою очередь «Магнит» и «Дикси» сможет увеличить монетизацию своего оборудования за счет привлечения новых клиентов, использующих цифровые сервисы от билайн». Платформа цифровой рекламы beeline-indoor подключена также к рекламным экранам Пятерочек, Перекрестков и Ленты.
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теги: цифровая реклама билайн Вымпелком
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