Операторская аналитика: По данным МТС в 2023 году продажи "красивых номеров" в РФ выросли на 84%

27.02.2024, MForum.ru

Удивительно, но факт - некоторые абоненты по-прежнему считают полезным для себя делом покупку так называемых "красивых номеров". Более того, как подсчитали в МТС, продажи таких номеров выросли на 84% год к году!

Оператор объясняет это явление актуализацией идеи личного бренда, в рамках чего "красивый номер" это средство, подчеркивающее индивидуальность пользователя.

Топ-10 регионов, где активнее всего продавались "красивые номера" в 2023 году:

Москва - 39%

Краснодар - 11%

Санкт-Петербург - 8%

Ростовская область - 3%

Новосибирская область - 2%

Свердловская область - 2%

Башкортостан - 2%

Татарстан - 2%

Московская область - 2%

Ставропольский край - 1%

Если говорить о возрастных категориях, то активнее других совершают такую покупку люди в возрасте 30-40 лет, 45%. В возрасте 20-30 лет этому придают значение 22% пользователей.

В 2023 году по данным оператора наибольший рост пришелся на номера категории VIP стоимостью 16 тысяч рублей, продажи которых выросли в 2,6 раза. На втором месте – категория «Престиж», где стоимость номера составляет 21 тысячу рублей, с ростом продаж за год в 2,3 раза. Замыкает тройку лидеров категория «Платина» со стоимостью номеров 5,5 тысяч рублей. Продажи в этой категории выросли в два раза.

Что понимаются под этими категориями:

• VIP +7 (XXX) ABB BC BB

• «Премиум» +7 (XXX) AAA AA BA

• «Престиж» +7 (XXX) ABB CC CC

• «Платина» +7 (XXX) AAA BB CA

• «Золото» +7 (XXX) ABC DD DA

В каждом регионе абонентам МТС доступен один номер, в котором все 7 цифр после +7 ХХХ одинаковы.

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теги: МТС операторская аналитика "красивые номера"

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