Операторская аналитика: По данным МТС в 2023 году продажи "красивых номеров" в РФ выросли на 84%

MForum.ru
27.02.2024,
Удивительно, но факт - некоторые абоненты по-прежнему считают полезным для себя делом покупку так называемых "красивых номеров". Более того, как подсчитали в МТС, продажи таких номеров выросли на 84% год к году!
Оператор объясняет это явление актуализацией идеи личного бренда, в рамках чего "красивый номер" это средство, подчеркивающее индивидуальность пользователя.
Топ-10 регионов, где активнее всего продавались "красивые номера" в 2023 году:
Если говорить о возрастных категориях, то активнее других совершают такую покупку люди в возрасте 30-40 лет, 45%. В возрасте 20-30 лет этому придают значение 22% пользователей.
В 2023 году по данным оператора наибольший рост пришелся на номера категории VIP стоимостью 16 тысяч рублей, продажи которых выросли в 2,6 раза. На втором месте – категория «Престиж», где стоимость номера составляет 21 тысячу рублей, с ростом продаж за год в 2,3 раза. Замыкает тройку лидеров категория «Платина» со стоимостью номеров 5,5 тысяч рублей. Продажи в этой категории выросли в два раза.
Что понимаются под этими категориями:
• VIP +7 (XXX) ABB BC BB
• «Премиум» +7 (XXX) AAA AA BA
• «Престиж» +7 (XXX) ABB CC CC
• «Платина» +7 (XXX) AAA BB CA
• «Золото» +7 (XXX) ABC DD DA
В каждом регионе абонентам МТС доступен один номер, в котором все 7 цифр после +7 ХХХ одинаковы.
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теги: МТС операторская аналитика "красивые номера"
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