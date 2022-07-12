Услуги. B2B: Вымпелком предложил клиентам на Северном Кавказе "красивые номера"

MForum.ru
12.07.2022,
Давненько я не слышал словосочетание "красивый номер" применительно к возможности покупки SIM-карты оператора сотовой связи. Когда-то очень модная и востребованная услуга, в последние годы она подрастеряла былую популярность, т.к. чем дальше, тем меньше людей запоминают номера и придают какое-либо значение комбинациям цифр номера. Ведь звонки чаще всего производятся выбором имени из записной книжки, будь то традиционный звонок или звонок через мессенджер.
В городах, где нумерация фиксированных телефонов не 10-значная, сохраняются и так называемые "прямые городские номера", которые выглядят как "городские", при наборе не нужно вводить код города или код сотового оператора. То есть, скажем, в Махачкале, прямой номер может выглядеть как ХХ-ХХ-ХХ.
Отвечая на спрос, билайн предлагает жителям Махачкалы, Черкесска, Владикавказа, Грозного и Нальчика возможности выбора "красивых" "прямых номеров" для бизнеса. Другие особенности "прямых номеров" не столь очевидны, но важны. Например, такой номер можно сделать многоканальным. Его можно подключать к другим решениям для бизнеса компании билайн, например, к "Облачной АТС" с ее голосовым меню, записью разговора, голосовой почтой и т.п.
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теги: телеком билайн красивый номер b2b
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