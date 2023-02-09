Развитие сетей: Вымпелком в Ростовской области инвестировал более 2.8 млрд рублей в 2021-2022 году

09.02.2023, MForum.ru

Компания ВымпелКом подвела итоги развития сети в Ростовской области. За период 2021-2022 год оператор инвестировал более 2,8 млрд рублей в постройку радиоподсистемы и модернизацию инфраструктуры сети в области.

В 2022 году сеть 4G/LTE, как сообщает оператор, выросла в 1,6 раза - это внушительное ее умощнение.

Улучшению качества услуг также поспособствовал рефарминг - перераспределение частот диапазона 2100 МГц в пользу LTE. По данным оператора, это позволило вдвое нарастить доступные абонентам скорости мобильного относительно декабря 2020 года.

Директор Ростовского отделения билайн Рустам Керимханов:

«За последние два года мы совершили настоящий прорыв, инвестировав почти 3 млрд рублей в обеспечение непрерывного покрытия и, соответственно, улучшение качества связи в регионе. Это касается как крупных, так и небольших населенных пунктов, причем в некоторых поселках сегодня билайн – единственный мобильный оператор.

Дополнительный высокий уровень сервиса обеспечивает использование нашими клиентами технологий – VoLTE и VoWiFi, которые позволяют находиться на связи даже там, где по каким-то объективным причинам, например, в цокольных помещениях, сотовый сигнал проходит недостаточно хорошо. В 2023 году мы планируем продолжать развитие сети в Ростовской области».

пресс-релиз Вымпелком

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ростовская область

--