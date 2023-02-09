Развитие сетей: Вымпелком в Ростовской области инвестировал более 2.8 млрд рублей в 2021-2022 году

MForum.ru
09.02.2023,
Компания ВымпелКом подвела итоги развития сети в Ростовской области. За период 2021-2022 год оператор инвестировал более 2,8 млрд рублей в постройку радиоподсистемы и модернизацию инфраструктуры сети в области.
В 2022 году сеть 4G/LTE, как сообщает оператор, выросла в 1,6 раза - это внушительное ее умощнение.
Улучшению качества услуг также поспособствовал рефарминг - перераспределение частот диапазона 2100 МГц в пользу LTE. По данным оператора, это позволило вдвое нарастить доступные абонентам скорости мобильного относительно декабря 2020 года.
Директор Ростовского отделения билайн Рустам Керимханов:
«За последние два года мы совершили настоящий прорыв, инвестировав почти 3 млрд рублей в обеспечение непрерывного покрытия и, соответственно, улучшение качества связи в регионе. Это касается как крупных, так и небольших населенных пунктов, причем в некоторых поселках сегодня билайн – единственный мобильный оператор.
Дополнительный высокий уровень сервиса обеспечивает использование нашими клиентами технологий – VoLTE и VoWiFi, которые позволяют находиться на связи даже там, где по каким-то объективным причинам, например, в цокольных помещениях, сотовый сигнал проходит недостаточно хорошо. В 2023 году мы планируем продолжать развитие сети в Ростовской области».
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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ростовская область
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