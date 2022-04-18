Развитие сетей: Билайн на 30% нарастил средние скорости в Ростовской области

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Развитие сетей: Билайн на 30% нарастил средние скорости в Ростовской области

18.04.2022, MForum.ru

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Рост средних скоростей мобильного интернета, доступных абонентам билайн в Ростовской области был достигнут за счет ряда действий оператора по развитию сети в регионе. Одним из них был рефарминг частот 1800 МГц, их перевод для использования технологией 4G/LTE. Кроме того, было проведено расширение пропускной способности транспортной сети оператора в Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском, Морозовске, Миллерово, Сальске и в ряде других населенных пунктах.

 

 

Проведена замена аккумуляторных батарей аварийного питания на 68 ключевых охраняемых объектах сети. Завершено резервирование междугородней составляющей транспортной сети для всех BS в Новочеркасске и поселке Чалтырь Мясниковского района. Также выросла пропускная способность резервных каналов базовых станций в Волгодонске, Заветинском, Целинском, Веселовском и Ремонтненском районах.

Директор Ростовского отделения билайн Рустам Керимханов:

«Оставаться на связи с близкими – одна из базовых потребностей. И мы как оператор сегодня стараемся делать все возможное для того, чтобы наши абоненты могли без проблем пользоваться мобильным интернетом, в том числе для общения с родными и друзьями. В прошлом году мы инвестировали в развитие инфраструктуры в Ростовской области рекордную сумму - 1,7 млрд. рублей. Это хороший задел для дальнейшей работы по обеспечению надежной связью жителей региона».

пресс-релиз билайн

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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ростовская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

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