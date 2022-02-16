Развитие сетей: МТС обеспечила покрытие LTE на Балаковской АЭС

16.02.2022, MForum.ru

МТС сообщает, что за счет установки 18-метровой антенно-мачтовой конструкции обеспечила покрытием LTE все основные узлы Балаковской АЭС, включая энергоблоки, насосные станции, лабораторные и административные корпуса.

«МТС в Саратовской области обеспечивает качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом не только сотни тысяч абонентов, но и объекты стратегического значения. Развертывание сети на территории промышленных предприятий часто становится сложной технологической задачей из-за конструктивных особенностей зданий и оборудования, затрудняющих прохождение сотового сигнала. Но мы всегда находим решение и обеспечиваем возможность пользоваться всеми необходимыми услугами для всех наших абонентов», - рассказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

пресс-релиз

В Саратовской области наиболее активны МТС и МегаФон, что наглядно демонстрирует разнообразие задействованных этими операторами частотных диапазонов.

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теги: развитие сетей B2B МТС Ростовская область