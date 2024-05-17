Облачные услуги: В Саратовской области beeline cloud развернул облачную инфраструктуру для госзаказчика

MForum.ru
17.05.2024,
Как сообщает поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud, в Саратовской области развернута инфраструктура, на которой будет работать информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Саратовской области.
В области внедрена система ИСУП, которая позволила перейти на электронный документооборот при проектировании и строительстве объектов на территории области. Процессы интегрированы с ИСОГД. Считается, что создание "цифровой вертикали" в строительстве создает основу для автоматизации и ускорения процессов, оптимизации затрат, минимизации ошибок в решениях.
ИСОГД активно наполняется данными и документами, материалами о развитии территории, включая данные о существующих и планируемых к строительству объектов, другими необходимыми сведениями.
«В ходе работы с министерством цифрового развития и связи Саратовской области был составлен целевой ИТ-ландшафт решения, включающий в себя все элементы информационной системы и необходимые средства защиты. Благодаря вовлечённости команды beeline cloud в задачу клиента и пониманию специфики работы информационных систем такого рода, вычислительные мощности для развёртывания ИСОГД были предоставлены заказчику максимально оперативно. Защищённость и надёжность нашего облака позволяет уверенно решать задачи клиентов по построению ГИС систем», - прокомментировал коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.
Еще один значимый проект, который в регионе внедряют Билайн и Минцифры области - "Карта жителя". С ней связывают возможность получения положенных мер социальной защиты, приобретения товаров, работ, услуг и т.п. на выгодных условиях. Ее можно будет использовать в сфере здравоохранения, культуры и образования.
В 2019 году Правительство Саратовской области подписало соглашение с билайном о начале работ по цифровизации региона. Среди основных направлений сотрудничества – развитие ИТ-инфраструктуры региона посредством использования цифровых платформ, а также предоставления услуг ЦОД. В качестве аргументов в пользу виртуальных мощностей было отмечено – экономия денег и времени, доступность данных, безопасность информации, независимость от аппаратных сбоев, а также гибкость и экспертиза команды beeline cloud.
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теги: облачные услуги Билайн ВымпелКом Саратовская область b2b beeline cloud
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