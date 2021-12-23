Развитие сети: ВымпелКом инвестировал в сеть в Ростовской области 1,7 млрд рублей

23.12.2021, MForum.ru

Благодаря инвестициям в 1,7 млрд рублей а год оператор ВымпелКом построил в Ростовской области 594 BS, что позволило нарастить емкость сети 4G/LTE почти на четверть.

Директор ростовского отделения билайн Рустам Керимханов: «В 2021 году в Ростовской области билайн инвестировал в инфраструктуру 1,7 млрд рублей. Это позволило значительно умощнить нашу сеть, причем по количеству новых базовых станций билайн, выведенных в эфир в этом году, Ростовская область заняла второе место среди всех российских регионов, впереди - только Москва. Было построено около 200 новых базовых станций в Ростове-на-Дону. Значительно расширена сеть в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, Азове, Новошахтинске, Красном Сулине, Гуково, Зверево, Донецке, Каменск-Шахтинске, Волгодонске и Цимлянске. На 2022 год запланированы значимые инвестиции, будем строить так же много, чтобы обеспечить для жителей донского региона качественное непрерывное покрытие, комфортное пользование голосовой связью и мобильным интернетом».

В 2021 году оператор также провел рефарминг частот в части региона с целью расширения полосы частот, используемой сетью 4G/LTE. По уверениям оператора, это обеспечило рост доступных скоростей в 1.5 раза. В 2022 году планируется завершить рефарминг частот во всей Ростовской области.

пресс-релиз оператора

В Ростовской области операторы весьма активны в освоении доступных их частотных ресурсов. Если посмотреть, например, на МегаФон - под LTE задействовано 6 (!) диапазонов. Видимо, в регионе основательно выросла нагрузка на сети сотовой связи и потребность в ней. Диапазон band 8 МегаФон задействовал в 2021 году.

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