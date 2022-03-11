Развитие сетей: МТС продолжает модернизировать сеть фиксированного доступа в Ростове-на-Дону

11.03.2022, MForum.ru

Жители ЖК «Гагарин», «Скай парк», «Сердце Ростова», «Свобода», «Новый город», «Пятый элемент» и ряда других многоквартирных домов получили возможность пользоваться фиксированным интернетом со скоростями в 5 раз выше, чем ранее.

Такой рост скоростей достигается за счет перевода сегментов сети МТС в Ростове-на-Дону на технологию FTTB ("оптика до дома"), что позволяет существенно нарастить пропускную способность в канале и дать абонентам больше возможностей. Жильцам доступны конвергентные тарифы со скоростью до 500 Мбит/c.

Доля модернизированных сегментов сети в 2021 году выросла вдвое, достигнув 60%.

«Во время пандемии интернет–трафик из офисов и мобильных сетей перетек в дома, где люди дистанционно учились и работали. Объем переданных данных увеличился практически на треть. Но несмотря на возросшую нагрузку на фиксированную сеть, обновленные скорости позволили нашим абонентам закрыть все свои интернет-потребности. При этом ростовчане стали чаще подключать высокоскоростные конвергентные тарифы, которые позволяют сэкономить на услугах связи до 35% бюджета», — рассказывает директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью до 500 Мбит/с, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить техническую возможность подключения можно на сайте или обратиться в колл-центр по номеру 8 800 250 89 02.

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теги: МТС операторы развитие сетей Ростовская область