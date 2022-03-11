Развитие сетей: МТС продолжает модернизировать сеть фиксированного доступа в Ростове-на-Дону

MForum.ru
11.03.2022,
Жители ЖК «Гагарин», «Скай парк», «Сердце Ростова», «Свобода», «Новый город», «Пятый элемент» и ряда других многоквартирных домов получили возможность пользоваться фиксированным интернетом со скоростями в 5 раз выше, чем ранее.
Такой рост скоростей достигается за счет перевода сегментов сети МТС в Ростове-на-Дону на технологию FTTB ("оптика до дома"), что позволяет существенно нарастить пропускную способность в канале и дать абонентам больше возможностей. Жильцам доступны конвергентные тарифы со скоростью до 500 Мбит/c.
Доля модернизированных сегментов сети в 2021 году выросла вдвое, достигнув 60%.
«Во время пандемии интернет–трафик из офисов и мобильных сетей перетек в дома, где люди дистанционно учились и работали. Объем переданных данных увеличился практически на треть. Но несмотря на возросшую нагрузку на фиксированную сеть, обновленные скорости позволили нашим абонентам закрыть все свои интернет-потребности. При этом ростовчане стали чаще подключать высокоскоростные конвергентные тарифы, которые позволяют сэкономить на услугах связи до 35% бюджета», — рассказывает директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью до 500 Мбит/с, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить техническую возможность подключения можно на сайте или обратиться в колл-центр по номеру 8 800 250 89 02.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: МТС операторы развитие сетей Ростовская область
Публикации по теме:
16.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС обеспечила покрытие LTE на Балаковской АЭС / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом инвестировал в сеть в Ростовской области 1,7 млрд рублей / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Розница: МТС открыла в Ростовской области салоны нового формата / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] BigData: Ростовский сезон: Исследование МТС - кто из молодежи предпочитает отдыхать на Дону? / MForum.ru
26.08. [Новости компаний] FVNO: Билайн расширяет географию FVNO в Ростовской области / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1 / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2022 – старый дизайн, но новый чипсет / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F23 представлен официально / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33 представлены официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфоны Samsung Galaxy A13 и Galaxy A23 представлены официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto G22 появился в Европе / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны ZTE Blade V40 представлены официально / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: POCO X4 Pro представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y700 – планшет для игр и мультимедиа / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Планшет OPPO Pad представлен официально / MForum.ru