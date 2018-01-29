HR: ВымпелКом о BeeFREE - в компании довольны результатами

29.01.2018, MForum.ru

Оператор вновь рассказывает о реализуемой концепции частичной работы сотрудников вне офиса, точнее о ее результатах. Напомню, речь идет о подходе, при котором значительная часть сотрудников административных офисов (но не офисов продаж) один или несколько дней в неделю работают не в офисе, а там, где это удобно сотрудникам. В среднем, такой режим работы доступен 56% сотрудников компании, в отдельных регионов он достигает 61%.

Порядка 1200 сотрудников используют для работы собственное оборудование.

Программа была запущена в 2016 году, а в 2017 году расширена. В частности, стартовал проект “домашние агенты”, что позволило перевести на “удаленку” примерно каждого пятого сотрудника центров поддержки.

Что выигрывают люди, надеюсь, пояснять не нужно. Даже если фанатично придерживаться рабочего графика, не отрывая пальцев от клавиатуры, то оставшись дома вы экономите то время, которое обычно тратите на дорогу, а также средства, которые потратили бы на транспорт и питание в офисе.

Билайн - также в выигрыше. Запуск BeFREE позволил компании отказаться от аренды 24% административных площадей, соответственно на четверть снизились затраты на аренду офисов и их обслуживание в целом.

Удаленка пока что остается экзотикой в России, где руководство не привыкло доверять подчиненным, - у нас принято сомневаться в мотивированности и лояльности персонала. А вот в США, например, на сегодня до 30% всей рабочей силы работает удаленно. И это разумно со многих точек зрения. Разгружается транспорт, снижается нагрузка на экологию. Люди меньше устают, у них появляется время для того, чтобы заняться собой, например, своим здоровьем, провести больше времени с родными или друзьями. Зачастую это позитивно сказывается на лояльности к работодателю, на работоспособности человека. Современные технологии - интернет, мобильная связь и мобильный интернет “уничтожают расстояния”, сделав возможным удаленный режим работы без потери функциональности и эффективности работников.

Что удивляет. То, что я не вижу, как конкуренты массово следовали бы примеру ВымпелКом. А ведь, как правило, все удачные инициативы немедленно копируются. Неужели другим компаниям Б4 не хочется сэкономить четверть расходов на аренду? Или они видят в этом проекте какие-то подводные камни, которые ВымпелКом уже умеет обходить, а другие операторы - нет?

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