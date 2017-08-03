Итоги: ВымпелКом отчитался за 2q2017

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Итоги: ВымпелКом отчитался за 2q2017

03.08.2017, MForum.ru

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Пресс-релиз компании

ВымпелКом 2q2017

В течение второго квартала финансовые результаты по России улучшились, однако сложные рыночные условия и высокий уровень конкуренции сохраняются. Общая выручка во II квартале 2017г. увеличилась на 3,0% до 68,4 млрд рублей за счет роста сервисной выручки в мобильном сегменте.

Сервисная выручка в мобильном сегменте увеличилась на 3,6% до 55,7 млрд рублей, что обусловлено ростом выручки от мобильных данных, дополнительных услуг и мобильных финансовых услуг; при этом рост частично компенсирован сокращением выручки от голосовых услуг. Выручка от мобильной передачи данных продолжила уверенно расти, увеличившись на 17,8% до 14,5 млрд рублей, за счет продвижения пакетных предложений, активного распространения смартфонов и роста клиентского трафика. Показатель среднего дохода в месяц в расчёте на абонента (ARPU) в мобильном сегменте вырос на 3,6% год к году до 320 рублей за счет продолжающейся деятельности по упрощению тарифов и успешной реализации мероприятий по увеличению продаж, кроме того, оказывает влияние растущая доля пакетных предложений внутри клиентской базы.

Количество абонентов сотовой связи «Билайн» во II кв. 2017г. увеличилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 58,3 млн ввиду роста продаж и улучшения показателей оттока в годовом исчислении. Показатель лояльности клиентов (NPS) «Билайн» сопоставим с результатами основных конкурентов компании. Конвергентное тарифное предложение (FMC) от «Билайн» по-прежнему пользуется большой популярностью: услугу подключили свыше 730 тыс. клиентов.

Сервисная выручка в фиксированном сегменте снизилась на 8,8% до 9,9 млрд рублей главным образом в результате влияния укрепления рубля на выручку по контрактам с расчетами в иностранной валюте, а также растущего распространения FMC-предложений внутри клиентской базы.

Полную версию пресс-релиза VEON Ltd можно найти по ссылке

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Комментарий Алексея Бойко, MForum.ru

Результаты, показанные компанией ВымпелКом в 2q2017, можно оценить, как блестящие. Конечно, нужно еще будет сравнить их с тем, что покажут конкуренты, но и без этого мы можем наблюдать рост. 

Выросла, в частности, выручка бизнеса мобильной связи и ШПД компании - на 3.6% год к году! Это не робкая попытка роста на полпроцента, это рывок. Учитывая, что выручка растет уже который квартал подряд, это не случайный выброс, а закономерный итог. 

Чуть портит результат сокращение EBITDA всего бизнеса - на 3% год к году. Что же, компания нарастила капиталовложения, на 9.6% год к году. В основном - это вложения в расширение сети LTE, что позволяет надеяться на возврат этих инвестиций за счет роста доходов компании. Разрыв с МТС и МегаФон по числу регионов с LTE для Билайн теперь совсем невелик и не имеет принципиального значения. 

Интересен также рост числа клиентов компании - на 1.4% год к году. Среди предполагаемых причин - отток клиентов МегаФона. Интересно, что приток клиентов сопровождается также ростом ARPU. Это не просто "рост цен", которые конечно тоже дал свой вклад в результаты, но и результат активного роста числа клиентов, пользующихся мобильным ШПД - на 12,9% год к году до 38.1 млн! Великолепный итог - эти клиенты продолжат генерить кэш для компании и далее.

За рост мобильного сегмента вновь расплатился фиксированный, здесь падение на 8.8%. Понятно, что это в значительной мере отражает перетаскивание пользователей в конвергентные услуги.  

Впереди новые успехи компании, базис для которых заложен разделом Евросети, что позволит сократить часть салонов без потери объемов подключений к сети, активным внедрением подхода BeFree и запуском платформы VEON. Совсем недавно я рассуждал о перспективах инвестиций в VEON, отмечая их интересность. Похоже, мои оценки начали подтверждаться. 

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теги: итоги квартала

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