EGS: Билайн рассказал об устойчивом развитии в 2020 году

MForum.ru
02.08.2021,
Новая погремушка геополитики и крупных компаний - EGS (не путать с Epyc Games Store!) от английского Environment (окружающая среда) Social (социальная ответственность) Governance (корпоративное управление). Упрощенно - это об управлении компании с учетом новой общепланетной религии - экологии, а также социальной ответственности. В некоторых компаниях срочно появляются вице-президенты по EGS, и, соответственно, EGS-отчеты. Что же, ВымпелКом всегда немало работал в сегменте соцответственности, привет, Евгения Чистова!, так что оператору есть о чем рассказать.
Пробежимся по свежему EGS-отчету ВымпелКом за 2020 год. (Кому интереснее читать в первоисточнике, вот ссылка на .pdf)
Начну с цифр:
Highlights: непрерывность бизнеса
Highlights: поиск пропавших людей
Highlights: реализация инклюзивных инициатив
Highlights: развитие технологических решений для некоммерческого сектора в 2020 году
Highlights 2020: обеспечение достойных условий труда, баланса работы и личной жизни, возможностей профессионального развития и роста
Highlights 2020 Экологическая повестка
Highlights 2020 Корпоративное управление
Как в компании Вымпелком комментируют итоги EGS в 2020 году?
Процитирую пресс-релиз компании.
Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, существенными темами для телекоммуникационной отрасли, определяемыми Sustainability Accounting Standard для телеком-индустрии (SASB), а также с руководящими принципами ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Существенные темы для раскрытия в отчете определялись, в том числе, путем опроса представителей внутренних и внешних заинтересованных сторон. Отчет прошел процедуру независимого заверения ФБК Грант Торнтон.
Как один из крупнейших игроков телеком-отрасли «ВымпелКом» сохраняет приверженность Целям устойчивого развития ООН. В рамках своей деятельности Компания выделяет девять ЦУР, релевантных с точки зрения специфики бизнеса и пересекающихся с ее стратегическими приоритетами. При этом фокусными для Билайн являются ЦУР 3, 8, 9, 10, 17, направленные на поддержание здоровья и благополучия, обеспечение устойчивого экономического роста, строительство инфраструктуры, внедрение инноваций, уменьшение неравенства и развитие партнерства в интересах устойчивого развития.
Основная стратегическая цель Билайн в области устойчивого развития и суть ESG- стратегии остается неизменной: использовать свою бизнес-экспертизу, силу бренда и технологические ресурсы для достижения экономического, социального и экологического прогресса и улучшения жизни людей с помощью цифровых технологий.
Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «Вымпелком»:
«Билайн из года в год совершенствует свою стратегию устойчивого развития. Мы рады, что наше партнерство с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и инклюзивным проектом Everland длится уже много лет и приносит свои плоды. Стратегия устойчивого развития для Билайн – это в первую очередь возможность влиять на социальные и экономические проблемы с помощью современных технологий: разрабатывать или поддерживать новые проекты, делиться экспертизой, предоставлять платформу для развития. Мы верим, что технологии - важный инструмент для объединения и преобразования мира, поэтому будем и дальше заниматься их развитием в том числе и в целях устойчивого развития»
Актуальность данного видения подтвердилась в 2020 году, прошедшего под знаком пандемии COVID-19. Телеком-сектор в этот период стал центром компетенций для многих отраслей экономики: непрерывность бизнеса и бесперебойный доступ ко всем онлайн-сервисам и услугам, разворачиваемым государством, бизнес-сообществом и некоммерческим сектором, стали гарантом социальной и экономической стабильности – от обеспечения массового доступа к удаленной форме занятости и дистанционного обучения до разворачивания сервисов телемедицины и онлайн-заказа продуктов до доступа к важнейшей информации по противодействию эпидемии коронавируса. Для обеспечения устойчивости всех процессов в 2020 году Билайн внедрил рекордное количество цифровых бизнес-решений на основе собственных разработок в области Big Data, видеоаналитики, облачных платформ для поддержки деятельности малых и средних предприятий. Более 60 тыс. компаний воспользовались технологией Билайн для организации удаленной работы сотрудников, получив не только технологические решения, но и соответствующую юридическую и административную поддержку.
Главный приоритет бизнеса ПАО «ВымпелКом» - непрерывность и надежность предоставления услуг. В 2020 году компания продолжила рекордное наращивание темпов строительства сети: несмотря на пандемию, новая базовая станция Билайн появлялась примерно каждые полчаса, включая выходные, праздники и ночное время суток. Сохранив темпы строительства 2018-2019 года, за 2020 год компания увеличила сеть 4G еще на 25%. Отдельным акцентом усилий компании стало обеспечение связью удаленных и труднодоступных территорий: первая станция стандарта LTE была успешно выведена в эфир на Гыданском полуострове на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, значительный объем инвестиций направлен на развитие сети на Алтайском крае и обеспечен высокоскоростной доступ к зарубежному контенту на Дальнем Востоке. Качество связи было улучшено и под землей: в Московском метрополитене покрытие сетью 4G достигло 100%, в 2021 году Компания продолжила наращивание темпов строительства в метрополитене Санкт-Петербурга.
С точки зрения инвестиций в развитие социальной сферы, Билайн продолжил системно развивать два стратегических направления ESG-стратегии: поиск пропавших людей совместно с ПСО «ЛизаАлерт» и развитие инклюзивных технологий в рамках приверженности целям международного движения The Valuable 500, первым российским участником которого ПАО «ВымпелКом» стало в 2019 году. Инфраструктурные решения Билайн позволили ПСО «ЛизаАлерт» в 2020 году реализовать более 30 тыс поисков пропавших людей, 23 294 человек спасены. Всего было принято более 100 тыс звонков на совместную горячую линию Билайн и «ЛизаАлерт» по пропавшим людям, нейросеть «Beeline AI - Поиск людей» впервые помогла спасти потерявшегося человека с помощью анализа снимков с дронов.
В области развития ассистивных технологий Билайн продолжил реализацию проектов по созданию универсального дизайна цифровых услуг: была проведена адаптация сайта www.beeline.ru и мобильного приложения «Мой Билайн» для людей с нарушениями зрения и моторики, реализован проект по оснащению более 700 каналов «Билайн ТВ» субтитрами для повышения доступности услуги для людей с нарушениями слуха. В эпоху пандемии и объявленной самоизоляции Билайн выступил партнером создания онлайн-курса по йоге для людей с нарушениями зрения, помогая им сохранить физическую активность в ситуации массового перехода на занятия спортом в домашних условиях. Социально-предпринимательский проект по трудоустройству людей с инвалидностью Everland, запущенный в 2019 году при поддержке Билайн, помог получить работу более 200 специалистам, в том числе с тяжелыми нозологиями. Еще 600 человек продолжает проходить обучение и стажировку на платформе и будет трудоустроено в ближайшее время. Осенью 2020 года Билайн запустил единую экосистему инклюзивных проектов – платформу BeeInclusion, и принял участие в масштабном проекте по изучению образа жизни и ценностей людей старшего поколения, результаты которого показали, что онлайн-формат общения и самореализации становится неотъемлемой частью жизни людей старшего возраста. В 2021 году Билайн поддержит создание онлайн-платформы для знакомства, общения и досуга людей старшего поколения.
В рамках ESG-повестки Билайн в 2020 году разработал и принял экологическую политику, в которой зафиксированы основные обязательства, цели и задачи Компании в области движения к концепции GreenTech. Основными направлениями усилий компании стало повышение энергоэффективности, борьба с изменениями климата с помощью соответствующих подходов и технологий, в том числе разрабатываемых для корпоративных клиентов, рациональное использование ресурсов, обращение с отходами, а также механизмы управления экологическими рисками.
Практики корпоративного управления, добросовестность, прозрачность и высокие стандарты раскрытия информации остаются главными приоритетами деятельности ПАО «ВымпелКом». Усиление внимания всех заинтересованных сторон к управлению социальными и экологическими аспектами деятельности компаний стало основой включения ESG-аспектов в Годовой отчет за 2020 год. Компания продолжила развивать комплаенс-практики, комплексное управление рисками, ответственную цепочку поставок и внимание к правам человека. В 2020 году «ВымпелКом» получил статус организации с высоким уровнем противодействия коррупции, прошел сертификацию на международной платформе ответственных закупок EcoVadis, разработал комплекс мер по социальной поддержке сотрудников в условиях пандемии, усовершенствовал процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами и выбора существенных тем.
Ознакомиться с ESG-отчетом Билайн за 2020 год, .pdf
Не буду детально комментировать тему ESG. Крупные компании, к числу которых относится Билайн, безусловно не могут игнорировать современную повестку, тем более, что для компании это ни что-то внезапно возникшее, на что срочно требуется отреагировать какими-то новыми действиями. Нет, по сути речь идет о том, чему компания уделяла немало внимания и ранее, так что ESG это лишь новая упаковка, призванная подчеркнуть высокое внимание бизнеса к E и S (не зря G поставлена на последнее место в аббревиатуре). Но не будем забывать, что без активного развития бизнеса, вряд ли останется возможность для инициативы типа E и S, так что первичен все же бизнес в его гармоничном развитии, с учетом S и E, конечно.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком Билайн Вымпелком EGS устойчивое развитие
Публикации по теме:
27.07. [Новости компаний] Реклама: Реклама сотовых операторов и ее оценки - Билайн собрал 11 наград / MForum.ru
01.08. [Новости компаний] Кадры: Артем Минаев назначен директором по связям с общественностью Microsoft в России / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] Итоги. 3Q2011: Ericsson объявил финансовые результаты 3-го квартала 2011 года / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Реорганизация: Nokia представляет новую стратегию, команду руководителей и организационную структуру / MForum.ru
02.11. [Оборудование] Встречи. IMS: Компания Lucent провела пресс-брифинг «Подсистема IP-мультимедиа (IMS) как основа архитектуры мультисервисных сетей следующего поколения» / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Кнопочный телефон Nokia 400 с Android на борту замечен на видео / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro – фотофлагман на Harmony OS / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 представлен официально / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 SE Vitality Edition представлен официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A93s 5G на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2 представлен официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme GT Master Edition и GT Exploration Master Edition представлены официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о iQOO 8 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Doogee N40 Pro оценен в $129 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты параметры камеры Huawei P50 / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Смартфон с подэкранной камерой Axon 30 5G представят 27 июля / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото / MForum.ru