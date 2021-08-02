EGS: Билайн рассказал об устойчивом развитии в 2020 году

02.08.2021, MForum.ru

Новая погремушка геополитики и крупных компаний - EGS (не путать с Epyc Games Store!) от английского Environment (окружающая среда) Social (социальная ответственность) Governance (корпоративное управление). Упрощенно - это об управлении компании с учетом новой общепланетной религии - экологии, а также социальной ответственности. В некоторых компаниях срочно появляются вице-президенты по EGS, и, соответственно, EGS-отчеты. Что же, ВымпелКом всегда немало работал в сегменте соцответственности, привет, Евгения Чистова!, так что оператору есть о чем рассказать.

Пробежимся по свежему EGS-отчету ВымпелКом за 2020 год. (Кому интереснее читать в первоисточнике, вот ссылка на .pdf)

Начну с цифр:

Highlights: непрерывность бизнеса

В 2020 году: новая базовая станция Билайн появлялась примерно каждые полчаса. За год компания увеличила сеть 4G на 25%.

60 тысяч предприятий воспользовались технологиями обеспечения удаленной занятости Билайн для обеспечения непрерывности своей деятельности.

Highlights: поиск пропавших людей

31 988 заявок получено отрядом «ЛизаАлерт» на поиск пропавших людей

23 294 человек были найдены живыми.

70 тыс. звонков принято на горячей линия по поиску пропавших людей, организованной Билайн специально для «ЛизаАлерт».

9,7 млн SMS разослано для привлечения волонтеров на спасательные операции с помощью сервиса SMS-информирования Билайн.

Highlights: реализация инклюзивных инициатив

542 собственных офисов Билайн являются доступными для клиентов с инвалидностью

Сайт www.beeline.ru и приложение «Мой Билайн» получили сертификат доступности для пользователей с нарушениями моторики и зрения.

Более 650 пользователей зарегистрированы на инклюзивной платформе Everland

700 телеканалов Билайн ТВ оснащено субтитрами.

30 часов в месяц в среднем была востребована клиентами услуга «облачный сурдоперевод».

BeeInclusion – запущен единый портал инклюзивных проектов и сервисов Билайн

Йога для слепых – онлайн проект, запущенный в период самоизоляции.

Highlights: развитие технологических решений для некоммерческого сектора в 2020 году

Более 700 млн рублей – сумма пожертвований в благотворительные фонды через сервис «Мобильная благотворительность» Билайн.

18,2 тыс. человек получили помощь специалистов горячей линии паллиативной помощи фонда «Вера».

4,3 тыс. человек получили консультативную помощь по вопросам семейного устройства специалистами фонда «Волонтеры в помощь детям – сиротам».

Highlights 2020: обеспечение достойных условий труда, баланса работы и личной жизни, возможностей профессионального развития и роста

29 329 – численность сотрудников Компании на конец года, 59,5% среди них – женщины.

Минимальная заработная плата в Компании в 1,7 раз выше, чем уровень минимальной заработной платы в России.

На конец 2020 года 94% сотрудников офиса и 60% от общей численности персонала Компании, включая офисы продаж, работали удаленно на платформе BeeFREE.

20,6 ч – среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника

0,22 составил уровень производственного травматизма LTIFR

На 10,4% увеличились затраты Компании в 2020 году на страхование жизни и здоровья, а также ДМС.

Highlights 2020 Экологическая повестка

Принята экологическая политика.

88% охлаждения модулей Ярославского ЦОД обеспечивается за счет технологии Natural Free Cooling.

Highlights 2020 Корпоративное управление

В результате независимой комплексной оценки управления противодействия коррупции по методике Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса по критериям международного стандарта ISO 37001:2016 Компании был присвоен класс рейтинга А2, подтверждающий статус организации с высоким уровнем противодействия коррупции, характеризующейся низким уровнем сопряженной угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнерам и иным заинтересованным сторонам.

91% общего объема затрат по закупочным категориям пришлось на российские юридические лица.

Как в компании Вымпелком комментируют итоги EGS в 2020 году?

Процитирую пресс-релиз компании.

Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, существенными темами для телекоммуникационной отрасли, определяемыми Sustainability Accounting Standard для телеком-индустрии (SASB), а также с руководящими принципами ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Существенные темы для раскрытия в отчете определялись, в том числе, путем опроса представителей внутренних и внешних заинтересованных сторон. Отчет прошел процедуру независимого заверения ФБК Грант Торнтон.

Как один из крупнейших игроков телеком-отрасли «ВымпелКом» сохраняет приверженность Целям устойчивого развития ООН. В рамках своей деятельности Компания выделяет девять ЦУР, релевантных с точки зрения специфики бизнеса и пересекающихся с ее стратегическими приоритетами. При этом фокусными для Билайн являются ЦУР 3, 8, 9, 10, 17, направленные на поддержание здоровья и благополучия, обеспечение устойчивого экономического роста, строительство инфраструктуры, внедрение инноваций, уменьшение неравенства и развитие партнерства в интересах устойчивого развития.

Основная стратегическая цель Билайн в области устойчивого развития и суть ESG- стратегии остается неизменной: использовать свою бизнес-экспертизу, силу бренда и технологические ресурсы для достижения экономического, социального и экологического прогресса и улучшения жизни людей с помощью цифровых технологий.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «Вымпелком»:

«Билайн из года в год совершенствует свою стратегию устойчивого развития. Мы рады, что наше партнерство с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и инклюзивным проектом Everland длится уже много лет и приносит свои плоды. Стратегия устойчивого развития для Билайн – это в первую очередь возможность влиять на социальные и экономические проблемы с помощью современных технологий: разрабатывать или поддерживать новые проекты, делиться экспертизой, предоставлять платформу для развития. Мы верим, что технологии - важный инструмент для объединения и преобразования мира, поэтому будем и дальше заниматься их развитием в том числе и в целях устойчивого развития»

Актуальность данного видения подтвердилась в 2020 году, прошедшего под знаком пандемии COVID-19. Телеком-сектор в этот период стал центром компетенций для многих отраслей экономики: непрерывность бизнеса и бесперебойный доступ ко всем онлайн-сервисам и услугам, разворачиваемым государством, бизнес-сообществом и некоммерческим сектором, стали гарантом социальной и экономической стабильности – от обеспечения массового доступа к удаленной форме занятости и дистанционного обучения до разворачивания сервисов телемедицины и онлайн-заказа продуктов до доступа к важнейшей информации по противодействию эпидемии коронавируса. Для обеспечения устойчивости всех процессов в 2020 году Билайн внедрил рекордное количество цифровых бизнес-решений на основе собственных разработок в области Big Data, видеоаналитики, облачных платформ для поддержки деятельности малых и средних предприятий. Более 60 тыс. компаний воспользовались технологией Билайн для организации удаленной работы сотрудников, получив не только технологические решения, но и соответствующую юридическую и административную поддержку.

Главный приоритет бизнеса ПАО «ВымпелКом» - непрерывность и надежность предоставления услуг. В 2020 году компания продолжила рекордное наращивание темпов строительства сети: несмотря на пандемию, новая базовая станция Билайн появлялась примерно каждые полчаса, включая выходные, праздники и ночное время суток. Сохранив темпы строительства 2018-2019 года, за 2020 год компания увеличила сеть 4G еще на 25%. Отдельным акцентом усилий компании стало обеспечение связью удаленных и труднодоступных территорий: первая станция стандарта LTE была успешно выведена в эфир на Гыданском полуострове на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, значительный объем инвестиций направлен на развитие сети на Алтайском крае и обеспечен высокоскоростной доступ к зарубежному контенту на Дальнем Востоке. Качество связи было улучшено и под землей: в Московском метрополитене покрытие сетью 4G достигло 100%, в 2021 году Компания продолжила наращивание темпов строительства в метрополитене Санкт-Петербурга.

С точки зрения инвестиций в развитие социальной сферы, Билайн продолжил системно развивать два стратегических направления ESG-стратегии: поиск пропавших людей совместно с ПСО «ЛизаАлерт» и развитие инклюзивных технологий в рамках приверженности целям международного движения The Valuable 500, первым российским участником которого ПАО «ВымпелКом» стало в 2019 году. Инфраструктурные решения Билайн позволили ПСО «ЛизаАлерт» в 2020 году реализовать более 30 тыс поисков пропавших людей, 23 294 человек спасены. Всего было принято более 100 тыс звонков на совместную горячую линию Билайн и «ЛизаАлерт» по пропавшим людям, нейросеть «Beeline AI - Поиск людей» впервые помогла спасти потерявшегося человека с помощью анализа снимков с дронов.

В области развития ассистивных технологий Билайн продолжил реализацию проектов по созданию универсального дизайна цифровых услуг: была проведена адаптация сайта www.beeline.ru и мобильного приложения «Мой Билайн» для людей с нарушениями зрения и моторики, реализован проект по оснащению более 700 каналов «Билайн ТВ» субтитрами для повышения доступности услуги для людей с нарушениями слуха. В эпоху пандемии и объявленной самоизоляции Билайн выступил партнером создания онлайн-курса по йоге для людей с нарушениями зрения, помогая им сохранить физическую активность в ситуации массового перехода на занятия спортом в домашних условиях. Социально-предпринимательский проект по трудоустройству людей с инвалидностью Everland, запущенный в 2019 году при поддержке Билайн, помог получить работу более 200 специалистам, в том числе с тяжелыми нозологиями. Еще 600 человек продолжает проходить обучение и стажировку на платформе и будет трудоустроено в ближайшее время. Осенью 2020 года Билайн запустил единую экосистему инклюзивных проектов – платформу BeeInclusion, и принял участие в масштабном проекте по изучению образа жизни и ценностей людей старшего поколения, результаты которого показали, что онлайн-формат общения и самореализации становится неотъемлемой частью жизни людей старшего возраста. В 2021 году Билайн поддержит создание онлайн-платформы для знакомства, общения и досуга людей старшего поколения.

В рамках ESG-повестки Билайн в 2020 году разработал и принял экологическую политику, в которой зафиксированы основные обязательства, цели и задачи Компании в области движения к концепции GreenTech. Основными направлениями усилий компании стало повышение энергоэффективности, борьба с изменениями климата с помощью соответствующих подходов и технологий, в том числе разрабатываемых для корпоративных клиентов, рациональное использование ресурсов, обращение с отходами, а также механизмы управления экологическими рисками.

Практики корпоративного управления, добросовестность, прозрачность и высокие стандарты раскрытия информации остаются главными приоритетами деятельности ПАО «ВымпелКом». Усиление внимания всех заинтересованных сторон к управлению социальными и экологическими аспектами деятельности компаний стало основой включения ESG-аспектов в Годовой отчет за 2020 год. Компания продолжила развивать комплаенс-практики, комплексное управление рисками, ответственную цепочку поставок и внимание к правам человека. В 2020 году «ВымпелКом» получил статус организации с высоким уровнем противодействия коррупции, прошел сертификацию на международной платформе ответственных закупок EcoVadis, разработал комплекс мер по социальной поддержке сотрудников в условиях пандемии, усовершенствовал процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами и выбора существенных тем.

Ознакомиться с ESG-отчетом Билайн за 2020 год, .pdf

Не буду детально комментировать тему ESG. Крупные компании, к числу которых относится Билайн, безусловно не могут игнорировать современную повестку, тем более, что для компании это ни что-то внезапно возникшее, на что срочно требуется отреагировать какими-то новыми действиями. Нет, по сути речь идет о том, чему компания уделяла немало внимания и ранее, так что ESG это лишь новая упаковка, призванная подчеркнуть высокое внимание бизнеса к E и S (не зря G поставлена на последнее место в аббревиатуре). Но не будем забывать, что без активного развития бизнеса, вряд ли останется возможность для инициативы типа E и S, так что первичен все же бизнес в его гармоничном развитии, с учетом S и E, конечно.

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теги: телеком Билайн Вымпелком EGS устойчивое развитие