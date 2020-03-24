Акции: Билайн создал мобильное приложение для бесплатного пользования госсайтами

MForum.ru
24.03.2020,
Билайн оперативно выпустил мобильное приложение Куб!, которое содержит набор ссылок на сайты с госуслугами и сайты органов госвласти. Особенность этого приложение - трафик данных через него не тарифицируется для абонентов компании. Приложение Куб! пока что представлено только версией для Android, но вскоре компания обещает выпустить версию и для iOS.
Мобильное приложение обеспечивает доступ к сайтам основных органов власти федерального и регионального уровней, классифицированным по тематике. Раздел «Госсервисы» содержит полезные ссылки в таких категориях, как «Семья и дети», «Транспорт и вождение», «Образование», «Пенсия, пособия и льготы» и другие с учетом региона нахождения абонента. В разделе «Органы власти» доступны ссылки в категориях «Президент» и «Правительство», в нем также содержатся ссылки на сайты федеральных министерств и ведомств, региональных властей, социальных программ и так далее. Всего в приложении собраны ссылки примерно на 300 различных страниц госресурсов, оператор обещает пополнять разделы.
Компания сделала трафик бесплатным пока что до 30 апреля 2020 года, но, вероятно бесплатность сохранится и далее.
У коллег по цеху пока что не реализован бесплатный доступ к госресурсам.
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Пресс-релиз компании Билайн через MForum.ru
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
24 марта 2020 года, Москва - Билайн объединил ссылки на популярные государственные услуги и сайты органов государственной власти в мобильном приложении «Куб!» (6+) и отменил тарификацию внутри этого приложения для своих абонентов, принимая во внимание социальную значимость этих ресурсов.
Приложение «Куб!» доступно для смартфонов с операционной системой Android по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beeline.cubex
В скором времени «Куб!» будет доступен для устройств на iOS. Установить и использовать его может абонент любого оператора связи, для абонентов в сети Билайн на территории России трафик в приложении не тарифицируется.
Мобильное приложение обеспечивает доступ к сайтам основных органов власти федерального и регионального уровней, классифицированным по тематике. Раздел «Госсервисы» содержит полезные ссылки в таких категориях, как «Семья и дети», «Транспорт и вождение», «Образование», «Пенсия, пособия и льготы» и другие с учетом региона нахождения абонента. В разделе «Органы власти» доступны ссылки в категориях «Президент» и «Правительство», в нем также содержатся ссылки на сайты федеральных министерств и ведомств, региональных властей, социальных программ и так далее.
В качестве одной из мер поддержки усилий органов власти по борьбе с коронавирусом в приложении «Куб!» в разделе «Здравоохранение» выделена категория «Информация о коронавирусе» со ссылками на информационные ресурсы, содержащие актуальную информацию по профилактике коронавируса: страницы сайтов Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора и администрации г. Москва - все эти ресурсы доступны в приложении с нулевой тарификацией для абонентов Билайн. Доступ к правительственному сайту стопкоронавирус.рф с оперативной информацией о ситуации в стране через приложение для абонентов Билайн также не тарифицируется. Кроме того, в разделе «Здравоохранение» есть ссылки на сайты с информацией о специальных проектах в этой сфере, на ресурсы с информацией о редких заболеваниях и др.
Всего в мобильном приложении «Куб!» на дату публикации этого сообщения доступны ссылки более чем на 300 страниц государственных ресурсов. Разделы и их наполнение будут расширяться и пополняться с появлением новых ссылок, доступ к которым может быть полезен для граждан. Мы полагаем, что предложенный нами подход является наиболее удобным для абонента, Билайн готов поделиться своей экспертизой и продолжает прорабатывать различные аспекты обеспечения доступности социально-значимых интернет-ресурсов в России.
Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд: «Билайн стремится уделять особое внимание потребностям своих абонентов и оперативно реагировать на возникающие в обществе запросы. Создавая приложение «Куб!», мы старались определить наиболее приоритетные для пользователей государственные ресурсы и обеспечить доступ к ним для абонентов в сети Билайн в России возможным даже при нуле. В приложении также реализована одна из мер, которые Билайн предпринял для противодействия распространению коронавируса. Мы внимательно следим за ситуацией и изучаем возможность дополнительных инициатив, которые позволят обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств».
Ранее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди предпринимаемых компанией мер - пятикратное увеличение объемов пакетов минут и интернета в международном роуминге для абонентов Билайн, отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн, отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн на территории России и возможность для абонентов Билайн даже при нулевом балансе пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа. Для абонентов Билайн также запущены короткие номера для звонков на ряд горячих линий по теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Билайн информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.
Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.
Билайн, с 2016 года развивающий практику удаленной работы в масштабах всей компании в рамках проекта BeeFREE, также сделал публичной свою экспертизу по организации удаленной работы. Информация доступна по ссылке: http://beefree.team
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теги: антикризис
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