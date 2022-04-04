Регулирование: Минцифры предлагает отменить штрафы с продавцов зарубежных гаджетов

04.04.2022, MForum.ru

В ситуации, когда ряд зарубежных производителей смартфонов "приостановили" поставки своей продукции на российский рынок, правительство РФ разрешила параллельный импорт - то есть завоз в нашу страну зарубежных смартфонов (и другой электронной техники) без согласия правообладателя. Раньше это считалось запрещенной деятельностью - в интересах производителей.

Но теперь, вместе с легализацией параллельного импорта, возникла коллизия. Ранее было принято требование об обязательной предустановке отечественного ПО на поставляемую технику. В противном случае, продавцу грозит штраф.

Понятно, что в условиях параллельного импорта, импортерам, которым и так придется, что называется "покарячиться", чтобы завезти что-то в Россию, было бы крайне непросто заниматься еще и предустановкой ПО.

В этих условиях Минцифры предлагает ввести мораторий в отношении предустановки - в рамках которого предлагается освободить продавцов от штрафов.

Интересно, что производителей от штрафов освободить не предлагается, то есть, если кто-то из них продолжит поставлять свои продукты на российский рынок, такая компания обязана будет по-прежнему выполнять требования по предустановке.

Будет ли поддержано предложение Минцифры РФ?

Вполне вероятно. Мера вполне разумная, а сейчас, хочется верить, наступает время разумных, пусть и вынужденных решений. Приятно видеть, что в Минцифры это понимают. Надеюсь, что поймут и в правительстве, оформив решение законодательно.

пресс-релиз Минцифры

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