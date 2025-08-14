Развитие сетей: Билайн в Башкортостане - оператор обеспечил покрытие 4G/LTE еще в 23 малых населенных пунктах

14.08.2025, MForum.ru

Билайн обеспечил 23 малых населенных пункта республики Башкортостан возможностью использовать мобильный интернет в сети 4G. Поддерживается услуга VoLTE голосовых вызовов через сеть LTE. Услуга появилась в деревнях и селах, где живет менее 500 человек. Это произошло в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры РФ.

В Башкирии - это населенные пункты Новые Багазы и Тульгузбаш в Аскинском районе, Новошахово в Ермекеевском районе, Подлубово в Караидельском районе, Идрисово в Салаватском районе, Покровка в Федоровском районе и другие.

«С момента нашего присоединения к УЦН прошло уже два года, и за это время в рамках программы мы запустили скоростной 4G почти в 250 малых населенных пунктах республики. Это значительная цифра, но что гораздо важнее – за ней скрываются десятки тысяч сельчан, которые сегодня могут свободно выходить в интернет и пользоваться возможностями современных технологий на базе нашей сети», – комментирует директор Уфимского отделения Билайна Максим Тюрихин.

Вымпелком сообщает, что и далее продолжит работать над сетью в республике, устанавливать новое оборудование, заниматься модернизацией развернутого ранее.

