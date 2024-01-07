5G: 5G во Франции - итоги 2023 года

MForum.ru
07.01.2024,
В отчете ANFR, французского аналога ГКРЧ, сообщается, что по состоянию на 1 января 2024 года во Франции в общей сложности насчитывалось 44134 «авторизованных объектов 5G» из которых 35510 признаны техническими работоспособными на конец 2023 года.
Что интересного сообщает ANFR?
Почти все сайты 5G размещаются на существующих сайтах 2G, 3G или 4G. То есть прогнозы, которые нередко звучали лет 7-10 тому назад, что 5G потребует существенной денсификации базовых станций, пока что не подтверждаются.
Для предоставления услуг 5G операторы Франции используют частоты 700 МГц, 2.1 ГГц и 3.5 ГГц. Это стоило бы взять на заметку ГКРЧ и Минцифры РФ - или кто там у нас принимает решения по частотам и 5G.
В общей сложности ANFR разрешила использовать во Франции 23 тысячи объектов 5G в диапазоне 700 МГц, из них 18128 уже запущены; 19,2 тысячи в диапазоне 2100 МГц (13,7 тыс запущены) и 28,2 тысяч в диапазоне 3100 МГц (21,6 тыс запущены). Всего - 44 134 объектов 5G (запущены 35 510). Для сравнения во Франции разрешены 62 738 объектов 4G/LTE из них эксплуатируются 57 947.
Больше всего действующих сайтов 5G у Free Mobile - 18,699; у Bouygues Telecom - 12,173; у SFR - 10,933 тыс., у Orange - 8,776.
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теги: телеком Франция пятое поколение
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