5G: 5G во Франции - итоги 2023 года

MForum.ru

5G: 5G во Франции - итоги 2023 года

07.01.2024, MForum.ru

В отчете ANFR, французского аналога ГКРЧ, сообщается, что по состоянию на 1 января 2024 года во Франции в общей сложности насчитывалось 44134 «авторизованных объектов 5G» из которых 35510 признаны техническими работоспособными на конец 2023 года.

 

 

Что интересного сообщает ANFR?

Почти все сайты 5G размещаются на существующих сайтах 2G, 3G или 4G. То есть прогнозы, которые нередко звучали лет 7-10 тому назад, что 5G потребует существенной денсификации базовых станций, пока что не подтверждаются.

Для предоставления услуг 5G операторы Франции используют частоты 700 МГц, 2.1 ГГц и 3.5 ГГц. Это стоило бы взять на заметку ГКРЧ и Минцифры РФ - или кто там у нас принимает решения по частотам и 5G.

В общей сложности ANFR разрешила использовать во Франции 23 тысячи объектов 5G в диапазоне 700 МГц, из них 18128 уже запущены; 19,2 тысячи в диапазоне 2100 МГц (13,7 тыс запущены) и 28,2 тысяч в диапазоне 3100 МГц (21,6 тыс запущены). Всего - 44 134 объектов 5G (запущены 35 510). Для сравнения во Франции разрешены 62 738 объектов 4G/LTE из них эксплуатируются 57 947.

Больше всего действующих сайтов 5G у Free Mobile - 18,699; у Bouygues Telecom - 12,173; у SFR - 10,933 тыс., у Orange - 8,776.

  • Free Mobile (Iliad) использует частоты 700 МГц и 3.5 ГГц. По данным компании, ее сеть 5G охватывает 94% населения страны.
  • Bouygues Telecom запустила сеть 5G в 20 городах Франции в декабре 2020 года. Сейчас покрытие 5G обеспечивается по данным компании почти в 15 тысячах городов и муниципалитетов Франции.
  • Сеть 5G Orange была запущена в декабре 2020 года и сейчас обеспечивает покрытие 60% населения мегаполисов.
  • SFR первоначально запустила сеть 5G в Ницце в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2020 году. По данным компании, SFR на сегодня предоставляет услуги 5G более чем в 7 тысячах муниципалитетах по всей Франции.

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теги: телеком Франция пятое поколение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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