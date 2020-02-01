5G: В Orange сделали выбор - поставлять решение 5G будут Nokia и Ericsson, но не Huawei

MForum.ru
01.02.2020,
Orange сообщил о выборе в качестве вендоров решения 5G для своей сети во Франции Nokia и Ericsson. Решения 5G у китайской Huawei закупаться не будут.
Особой новизны в этой информации нет, поскольку еще в 2019 году оператор заявлял, что намеревается воздержаться от закупок китайского оборудования. Скорее всего, оператор старается создать иллюзию выбора поставщика, заявляя, что "после нескольких месяцев тестирования, был сделан выбор в пользу Nokia и Ericsson".
Nokia обеспечит поставку ряда решений (Single RAN, решения автоматизации, управления сетью, сопутствующие услуги). Ericsson обеспечит поставки RAN для северо-восточного, юго-западного регионов, а также для Иль-де-Франс/парижского региона. На долю Nokia, вероятно, приходится вся остальная страна.
Несмотря на то, что решение Orange в отношении Huawei не стало каким-то сюрпризом, стоит отметить, что "встречный ветер", с которым Huawei сталкивается в последнее время в Западной Европе, очевидно, усиливается. Объединенное Королевство и ЕС не стали демонстрировать свою готовность "прогнуться" под политику США и не запретили использование решений Huawei полностью. Вместе с тем, закупка и эксплуатация решений этой компании обставлены таким количеством барьеров, что европейские операторы все чаще решают, что им не нужна лишняя головная боль, и проще взять решение 5G у Nokia или Ericsson.
Конечно, есть разница - для тех, кто и раньше не закупал LTE у Huawei, принятие решения в пользу европейских вендоров гораздо проще, чем для тех, кто выстроил свои сети LTE на базе китайского оборудования. Но и у этих операторов остается возможность провести своп (swap) в сети 4G/LTE с помощью одного из европейских вендоров. Так что стоит признать, что американцы добились в Европе пусть и не полной и очевидной победы, но существенно изменили ситуацию.
Источники: seekingalpha.com ; telecoms.com
В целом во Франции дела у Nokia идут неплохо - заключен также контракт на поставку решения 5G оператору Iliad / Free Mobile. Во Франции уже определены условия распределения частот "золотого диапазона" 3.4-3.8 ГГц, частоты обойдутся операторам Франции дешевле, нежели, чем было в Германии. Запуски сетей 5G в коммерческую эксплуатацию основными операторами состоятся в 2020 году и будут масштабными.
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теги: телеком 5G пятое поколение Orange France Франция Nokia Ericsson контракты
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