5G: Франция предположительно решила следовать примеру UK - запрет на Huawei без запрета на Huawei

MForum.ru

5G: Франция предположительно решила следовать примеру UK - запрет на Huawei без запрета на Huawei

23.07.2020, MForum.ru

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События развиваются точно в русле трендов, о которых я на днях высказывался, Франция пытается проскользнуть между Сциллой и Харибдой Вашингтона и Пекина. Нет, французы не против свободной торговли и не запрещают операторам Франции закупать решения у Huawei. Пока что, во всяком случае. Но при этом государственные ведомства нагнетают атмосферу, заставляя операторов принимать единственно правильное решение самостоятельно. Ну может же оператор самостоятельно решить, что покупка китайского решения - это излишняя для него головная боль? А если кто-то не поймет, то атмосферу можно будет еще подсгустить, чтобы дошло и до самых бесшабашных.

На этот раз, если верить Reuters, чиновники ANSSI, организации, отвечающей во Франции за кибербезопасность, сказали операторам веское слово. И слово это было "лицензии".

По слухам выходит, что это агентство не планирует продлевать лицензии на использование оборудования Huawei после того, как завершится срок их действия. Лицензии операторам выдавались в разные годы, поэтому у каждого может быть свой "дедлайн", после которого размещенное на сети оборудование Huawei превратится в тыкву. И выдаются сейчас - на 3-5 лет, если речь идет о Huawei. Так что даже самые свежие лицензии истекут не позднее 2028 года. Выходит, что к этому моменту оборудования Huawei на французских сетях оставаться не должно?

А в остальном все совершенно свободны. Хотите купить железо у китайцев сейчас и построить на нем сеть 5G? Да не вопрос, покупайте конечно, ваши деньги - ваше решение. Но к моменту завершения действия лицензии оборудование придется выкинуть или найти, кто купит бэушное.

Что же, Европа начинает просыпаться и понимать, что продавать свое будущее за скидку малую - не лучший вариант. Особенно важно, что наконец-то дошло даже до такого антагониста США, как Франция. Петушок проснулся и клюнул дракона. Насколько запоздало такое решение? На годы. Навсегда?

За ошибки придется платить. Немалые европейские деньги, отданные за китайское оборудование 4G вложены в разработку китайского оборудования 5G, которое теперь не получится закупить. Хотели сэкономить, не думая о последствиях, вот вам и последствия. Мало того, придется еще и заменять оборудование 4G. Спешки нет, впереди несколько лет до того, как это станет актуальным, но все равно обидно. Надо быть дальновиднее.

А я теперь буду ожидать реакции других стран. И поскольку в Европе сейчас всем заправляет Франция, то весьма вероятным сценарием я вижу повторение за британцами и французами иезуитской тактики запрета без запретов и другими странами Европы. И это необходимый шаг, если мы не хотим жить в однополярном китайском мире.

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теги: 5G пятое поколение Huawei Франция регулирование оборудование инфраструктуры RAN

© Алексей Бойко, MForum.ru

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