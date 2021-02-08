Сетевое оборудование: В UK недовольны ситуацией с малым выбором вендоров 5G

MForum.ru
08.02.2021,
Отмечу, что речь не идет о решении LTE-A операторского класса, а лишь о базовой станции операторского класса.
АО ГлобалИнформСервис (ГИС), входящее в Ростех, - разработчик базовой станции R45F. Она уже включена в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга России.
Базовая станция R45F, как заявляется, соответствует спецификациям 3GPP Release 14, относится к классу базовых станций большого радиуса действия. Она работает в диапазоне 450 МГц, то есть разрабатывалась в интересах Ростелекома / Tele2 / SkyLink. Обещана поддержка работы таких сервисов и протоколов, как VoLTE, NB-IoT, MCPTT (Mission Critical Push To Talk). Производство базовой станции планируется сосредоточить на предприятиях холдинга Росэлектроника (входит в Ростех).
Номинальная мощность 40Вт (2х20 Вт).
«Представленная базовая станция − первый продукт в линейке базовых станций, разрабатываемых в настоящее время для операторов и крупных промышленных предприятий. В этом году мы также представим продукты для других популярных частотных диапазонов. Создание базовой станции LTE-A операторского класса дает российским производителям необходимую основу и опыт для разработки и последующего серийного выпуска отечественного оборудования 5G», − отметил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.
Устройство спроектировано на основе программно-определяемой радиосистемы (SDR), то есть можно будет менять радиочастотные параметры с помощью ПО. Можно ли предположить, что в основе устройства ПЛИС, а не специализированный процессор? Заявляется, что благодаря подходу SDR возможно эволюционное развитие до 5G на той же аппаратной платформе.
Защищенное соединение с ядром сети - с применением протокола IPSec. Предусмотрена возможность интеграции ядра сети (ePC) RKore непосредственно в BS для создания "компактного сетевого решения LTE".
Базовая станция выполнена в виде моноблока, который можно размещать вне помещений, заявлено что разработка велась с учетом климатических особенностей России, в частности, что базовая станция сможет работать при температуре минус 40С. Большим плюсом решения является то, что в нем предусмотрена пассивная система охлаждения - шум от базовых станций нередко беспокоит жителей городов, которые сталкиваются с установкой опор с базовыми станциями в близости от их квартир.
Заявлено соответствие базовой станции требованиям "Правил применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным приказом Минцифры России № 572 от 29 октября 2018 года.
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