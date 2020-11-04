Конспекты: Василий Шпак, Минпромторг, Позиция по оборудованию и частотам для 5G

04.11.2020, MForum.ru

В России в октябре 2020 года прошла встреча III Всероссийский бизнес-форум «5G Future Russia 2020. Развитие сетей беспроводной связи в России». По ссылке можно найти оглавление всех выступлений встречи. Вашему вниманию - конспект онлайн-включения Василия Шпака, директора департамента радиоэлектронной промышленности.

Ведущий: У нас сегодня интересная дискуссия по 5G, которая постоянно перемежается обсуждением того, что уже можно было бы запустить все, если бы был частотный спектр, это вопрос к Минкомсвязи, и было бы у нас российское оборудование, это вопрос к вам. Насколько оно будет российским и когда оно появится? Коллеги из зарубежных компаний готовы делиться опытом. Насколько этот опыт будет востребованным, что по этому поводу думает Минпромторг?

Василий Шпак: Наша позиция давно известна. С большим удовольствием ее еще раз повторю. Конечно мы будем продвигать исключительно отечественные, российские решения. И будем настаивать на том, чтобы строительство сетей 5G было осуществлено на российском оборудовании. Соответствующие "подходы к снаряду" мы уже неоднократно делали. В тех частотных присвоениях, которые уже утверждены ГКРЧ, там есть оговорка об обязательном использовании российского оборудования.

Промышленность двигается в сторону создания отечественных решений. Мы открыты к взаимодействию с коллегами. Но при всем при этом понимаем, что необходимо не только стимулировать наших операторов к работе с отечественными производителями, но также их мотивировать. Думаем и размышляем сейчас над тем, чтобы субсидировать конечному приобретателю покупку отечественного оборудования. Вполне возможно, что эту меру введем уже со следующего года.

Да, сейчас нет полного стека российского оборудования 5G, это правда. Но отдельные решения уже существуют, работа ведется. С нашей точки зрения взаимодействие в формате открытых архитектур, в формате Open RAN имеет хорошую перспективу и наверное для нашей страны это единственно правильное решение, поскольку использование проприетарных решений, как мы видим по опыту зарубежных коллег, воспринимается ими не очень позитивно. Мы видим, что многие страны вводят ограничения по использованию оборудования отдельных производителей на своих сетях. Думаем, что процесс этот будет продолжаться. Поэтому с этой точки зрения, требования наши по использованию отечественного оборудования, они чем-то уникальным, на фоне того, что происходит в мире, вовсе не выглядят.

Еще раз отмечу, что мы поддерживаем наших разработчиков. У нас есть для этого соответствующие ресурсы и воля. Единственное, что пока, на наш взгляд, у нас недостаточно устроено, это взаимодействие с конечным потребителем, с операторами. Но, тем не менее, в последнее время, их взгляд на происходящее тоже стал меняться в сторону разворота к отечественному производителю.

По поводу частот. Как представителю Минпрома, нм наверное было бы не очень правильно влезать, что называется, в чужой огород. Все же регулятором у нас является Минкомсвязь. Но на текущий момент действующие решения вы знаете. Они понятны, не раз декларировались. Тот диапазон, в котором государство намерено строить сети 5G, это 4.6-4.9 ГГц (Прим. да, сказано было 4.6-4.9 ГГц). Это та данность, с которой мы живем.

Между тем, как член Государственной комиссии по радиочастотам, могу сказать, что конечно пора думать о конверсии радиочастот. Достаточно долго мы в новейшей истории России не подходили, наверное с учетом новых появляющихся технических решений, необходимости создания новых сервисов, с использованием этого частотного ресурса наверное стоит еще раз посмотреть на происходящее, проанализировать, и принимать соответствующее решение.

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Оглавление всех выступлений Форума 5G Future Russia 2020.

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теги: Сколтех 5G конспекты пятое поколение российское оборудование инфраструктуры