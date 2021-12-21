Интервью: Анатолий Ильяич, “Open RAN, какой диапазон считать “золотым” и можно ли успеть построить 5G в России в 2024 году?

21.12.2021, MForum.ru

Анатолий Ильяич, вице-президент по развитию сетей радио и транспорта в регионе Восточная Европа и Центральная Азия компании Ericsson, ответил на вопросы ряда телеком-изданий. Ответы записал Алексей Бойко, MForum.ru.

Анатолий Ильяич, вице-президент Ericsson

Сейчас “горячей темой” в России является Open RAN, прежде всего, из-за требований российского законодательства строить сети 5G на “российских решениях”, которые на сегодняшний день отсутствуют как единое комплексное решение.



Подход Open RAN, по мнению чиновников и некоторых участников отрасли, может позволить российским производителям постепенно выходить на рынок оборудования 5G, предоставляя хотя бы отдельные элементы решения, например, базовые станции.



В качестве альтернативы использованию “сырых”, наспех спроектированных отечественных решений, некоторые видят так называемые “локализованные”, то есть собираемые в России решения крупнейших зарубежных вендоров. Как относятся к этой теме в Ericsson? Готова ли ваша компания к участию в Open RAN ради участия в запуске сетей 5G в России?

Анатолий Ильяич, Ericsson: Хотел бы отметить, что темы локализованных решений 5G и Open RAN - не обязательно связаны.

Open RAN это обширная концепция, которая описывает один из ряда возможных сценариев развертывания сетей 5G. Основные составляющие этого подхода:

Открытые интерфейсы в радиоподсистеме (X2, F1 и другие);

Разделение аппаратного и программного уровней радиоподсистемы (в частности, виртуализация сетевых функций);

Автоматизация процессов настройки, оптимизации и развертывания радио функциональностей за счет использование открытых систем управления и оркестрации.

Использовать подход Open RAN для развертывания сетей 5G в России или нет, стоило бы решать операторам и рынку. Какой подход позволит получить лучшие скорости запуска, оптимизирует инвестиции на развертывание и поддержку сети, при каком подходе будет лучшее качество для конечных абонентов - вот основные критерии, на которые стоит ориентироваться.

Мы в Ericsson убеждены, что O-RAN это интересная перспектива, но до зрелости этого решения пройдет еще несколько лет, а до этого решения, выполненные на основе данного подхода не смогут сравниться в производительности и функциональности со специализированными решениями, представленными на рынке и проверенными массовыми внедрениями по всему миру.

Как показывает практика передовых рынков 5G в мире: США, Китай, Корея и так далее, - нет технологических преград для развития сетей 5G, сложности связаны практически только с регулированием, наличием свободных частот, готовности бизнес моделей и новых сервисов. Подход SingleRAN, при желании, с географическим разнесением решений различных производителей, позволяет реализовать поддержку технологий 2G/3G/4G/5G оптимальным образом, а также максимально быстро развернуть сети 5G, как на сегодняшний день, так и в ближайшие годы.

Понимая перспективность Open RAN в более удаленной перспективе, Ericsson активно работает в составе консорциума O-RAN Alliance, который занимается разработкой открытых стандартов и спецификаций для систем связи 5G. Это комплексный и длительный процесс.

Недавно мы объявили о запуске новых продуктов: 5G Cloud RAN - виртуализации сетевых функций радиоподсистемы, Ericsson Intelligent Automation Platform - платформы для управления услугами и оркестрации, предназначенная для повышения производительности и эффективности эксплуатации сетей. В дальнейшем мы намерены создавать решения по управлению оркестрацией и для автоматизации сетей 5G в том числе, взаимодействуя с широкой экосистемой разработчиков ПО, используя приложения, которые можно было бы интегрировать с 5G RAN через открытые интерфейсы, стандартизирующие O-RAN Alliance. Надеемся, что в этой работе в перспективе начнут участвовать и российские разработчики.

Мы убеждены, что единственным регуляторным требованием с стороны государства должно быть соответствие архитектуры сетей стандартам 3GPP (4G, 5G, 6G), а уж далее операторы и производители, включая российских, смогут выбирать, какие варианты развертывания сетей использовать - будет ли это SingleRAN или OpenRAN.

Что происходит в мире с Open RAN?

АИ: Open RAN подается как возможность обеспечить технологическую независимость в выборе производителей при развитии 5G-сетей и как метод достижения простоты и экономии при построении сетей 5G. Начиналась тема в США когда Verizon и AT&T предполагали, что эта новая топология сетей поможет быстрому запуску 5G. Естественно, несколько новых американских вендоров включились в разработки. На удивление, по результату последних международных конференций – Open RAN Summit by Fierce Wireless и 2й Open RAN Forum by RCR Wireless (сентябрь 2021), те же американские операторы высказали куда более умеренные амбиции по этой теме, связанные со скоростью внедрения, риском мультивендорной интеграции, безопасности сетей и производительности, пока сильно уступающей существующим сетям. Наиболее распространенной идеей на этих форумах стало, что дезагрегация железа и софта начинается с решений которые имеют технико-экономический смысл, такие как 5G Cloud RAN от Эрикссон – для сегментов сети с высокой емкостью или корпоративных сетей, а не для массовой застройки 5G. Открытые интерфейсы внутри радиоподсистемы почти не упоминались и явно не находятся в фокусе из за вышеуказанных рисков.

Одновременно с происходящим в Америке мы видим движения и в Европе. Несколько больших операторов недавно подписали соглашение о взаимодействии в области Open RAN. Также мы видим правительства Германии и Великобритании официально декларируют желание стимулировать развитие экосистемы Open RAN, и речь идет не конкретно об открытых интерфейсах подсистемы Радио, а об Open RAN в широком смысле слова, включая транспорт, оркестрацию и тд.

И остается открытым вопрос, часто обсуждаемый в отрасли – если американские операторы слегка притормозили фокус на Open RAN, азиатские операторы уже массово внедрили 5G, насколько европейские операторы в состоянии обеспечить устойчивый рынок для Open RAN с гарантией качества и низкой ценой?

В целом, технология, безусловно, интересная и имеет потенциал, но Эрикссон, скорее видит ее применение ближе к 6G и 2030 году. Так что важно изучать тему, выстраивая правильные ожидания по времени.

Некоторые уверены, что выбор в пользу Open RAN позволит российским разработчикам продвигать свои решения без оглядки на существование зарубежных патентов на интеллектуальную собственность в области технологий связи 4G/5G. Насколько это справедливо?

АИ: Это ошибочное мнение. Выбор в пользу Open RAN не освободит от необходимости лицензирования прав интеллектуальной собственности. O-RAN не заменяет, а лишь дополняет стандарт 3GPP.

Большинство функций и алгоритмов запатентованы, то есть подразумевают обязательные платежи за использование интеллектуальной собственности. Размер этих платежей будет зависеть от того, что было разработано локально и не противоречит патентам, а что потребует применения запатентованных методов.

В России планируется к 2024 году обеспечить покрытие 5G в 10 городах-миллионниках. Реально ли это сделать за оставшееся время, учитывая, что вопрос с частотами остается практически без приемлемого решения?

Сколько нужно времени, если ставить целью создания 5G не имитационного, “для галочки”, а для того, чтобы в России появились действительно рабочие сети 5G, обеспечивающие для пользователей ожидаемый опыт технологии нового поколения?

АИ: Учитывая, что на сегодня в России нет коммерческих запусков 5G, обеспечить “настоящий” опыт 5G в масштабах крупных городов - сложная задача. Способность ее решить зависит от ряда составляющих, а именно:

До сих пор нет ясности по частотному вопросу. Между тем, именно он является ключевым для всего дальнейшего развития.



Нет готовых нормативно-правовых актов, регламентирующих правила использования базовых станций 5G



Под вопросом остается производство и поставка оборудования для новых частотных диапазонов, которые планируется выдать операторам для развертывания 5G, особенно в необходимых масштабных объемах



Объемные работы по подготовке сайтов, строительству, пуско-наладке. Необходимо было бы уже сейчас формировать команды, готовить инфраструктуру.



Подготовке абонентских терминалов 5G, включая необходимые договоренности с их вендорами.

Можно слышать мнение отдельных экспертов, что “золотым” правильнее было бы называть не диапазон 3.4-3.8 ГГц, а диапазон 600 МГц. Ведь именно эта частота обеспечивает качественный indoor, наряду с “дальнобойным” outdoor покрытием. Вы разделяете это мнение?

АИ: Давайте рассмотрим 4 диапазона частот, чтобы попробовать выделить лучший из них. Частоты различных диапазонов отличаются физическими особенностями, что делает различными сети, построенными по одной архитектуре но с использованием разных диапазонов. Они могут различаться емкостью, покрытием, задержкой, надежностью и спектральной эффективностью.

Частоты до 1ГГц исторически использовались сетями 2G, 3G и 4G для голосовых и мобильных услуг, также эти частоты применялись в аналоговом ТВ. Доступные полосы здесь обычно невелики, 5-15 МГц. Диапазон хорошо подходит для обеспечения максимального покрытия с минимальными инвестициями. Но получаются сети с небольшой емкостью с точки зрения передачи данных. В таких сетях не стоит рассчитывать на высокие скорости передачи данных. Да и уровень задержки будет ощутимым.

Средний диапазон частот (1ГГц - 2.6ГГц) - хороший компромисс, строить с его использованием сети можно со средними инвестициями, здесь часто доступны более широкие полосы, пусть и за счет комбинации полос в нескольких диапазонах, что позволяет строить сети с более высокой пропускной способностью и меньшими задержками.

Более высокий среднечастотных диапазон (3.5ГГц - 8ГГц) - это возможность предложить операторам более широкие полосы в 50-100 МГц. В таких сетях можно рассчитывать на еще большую пропускную способность, большие доступные абонентам скорости передачи данных, начинают быть возможны новые сценарии использования сетей 5G. Платой за это является требование больших инвестиций.

Высокочастотный спектр (24ГГц - 48 ГГц) - “настоящий” пользовательский опыт 5G, включая мультигигабитные скорости, задержку в единицы мс. Операторам для этого необходимы полосы в 100 МГц, 200 МГц, 400 МГц или 800 МГц и в этих диапазонах, как правило, удается их найти. Оборотная сторона медали - такие сети требуют действительно значительных инвестиций в создание покрытия, в разы больших, чем при использовании частот 3.5ГГц - 8ГГц. Там, где покрытие создано, можно с уверенностью рассчитывать на высокую пропускную способность сети.

Разные диапазоны обладают каждый своими плюсами и минусами, более того, для решения различных задач оптимальным может оказываться лишь один из диапазонов, каждый раз - иной. Возвращаясь к вашему вопросу - да, низкий диапазон можно назвать “золотым”, но при условии, что диапазон 3.5-3.8 ГГц в этом случае получит название “платиновый”.

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