Слухи. Оборудование инфраструктуры: Nokia просит разрешения помочь российским операторам запчастями и ПО

MForum.ru
08.11.2022,
По данным, полученным РБК, Nokia запросила в США и Финляндии разрешения на поставку телеком-оборудования в Россию. Речь не идет о новых продажах, а о завершении исполнения ранее заключенных контрактов, о поставках запчастей и ПО, которое даст возможность уже установленному оборудованию работать еще 3 года.
Пока что это слухи, во всяком случае не видно зарубежных источников, которые подтвердили бы эту информацию. РБК пишет, что запросила американского регулятора BIS (Бюро промышленности и безопасности США) и МИД Финляндии, были ли такие обращения Nokia. Ответа пока что нет, да и будет ли.
В России создана компании ООО Т.С.С. (Телесистемы сервис), костяк сотрудников которой по случайному совпадению - экс-сотрудники российского представительства Nokia, которые ранее в основном занимались сервисными услугами.
На сетях всех российских операторов можно найти инфраструктурные решения Nokia в значительных количествах. Доля этого поставщика меньше, чем у Huawei и сравнима с долей Ericsson.
Правдоподобны ли слухи о запросе разрешения? Вполне вероятно, что соответствующие запросы от Nokia поступили в BIS и другие ведомства США и Финляндии. Это, безусловно, не означает, что такое разрешение обязательно будет выдано. Я бы не исключал, что если запрос сделан, то разрешение будет дано, но вероятность здесь далека от 100%, решение может быть увязано с общей политикой США в отношении России. Если Nokia получит разрешение, это приведет к тому, что с аналогичной просьбой обратится и Ericsson.
Помогли бы такие поставки ЗИПа и ПО российским операторам? Очень помогли бы, они действительно необходимы.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: #телеком #слухи #Nokia #оборудование инфраструктуры
Публикации по теме:
21.12. [Новости компаний] Интервью: Анатолий Ильяич, “Open RAN, какой диапазон считать “золотым” и можно ли успеть построить 5G в России в 2024 году? / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] Конспекты: Дмитрий Лаконцев, Сколтех, "Отечественная экосистема OpenRAN" / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] Конспекты: Павел Архипов, "Элементная база и ПО для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN" / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Конспекты: Алексей Маслянкин, МТС, "Стратегия Open RAN" / MForum.ru
15.12. [Новости компаний] Конспекты: Роман Масленников, Радио Гигабит, "Разработка физического уровня базовой станции 5G NR" / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru