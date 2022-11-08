Слухи. Оборудование инфраструктуры: Nokia просит разрешения помочь российским операторам запчастями и ПО

08.11.2022, MForum.ru

По данным, полученным РБК, Nokia запросила в США и Финляндии разрешения на поставку телеком-оборудования в Россию. Речь не идет о новых продажах, а о завершении исполнения ранее заключенных контрактов, о поставках запчастей и ПО, которое даст возможность уже установленному оборудованию работать еще 3 года.

Пока что это слухи, во всяком случае не видно зарубежных источников, которые подтвердили бы эту информацию. РБК пишет, что запросила американского регулятора BIS (Бюро промышленности и безопасности США) и МИД Финляндии, были ли такие обращения Nokia. Ответа пока что нет, да и будет ли.

В России создана компании ООО Т.С.С. (Телесистемы сервис), костяк сотрудников которой по случайному совпадению - экс-сотрудники российского представительства Nokia, которые ранее в основном занимались сервисными услугами.

На сетях всех российских операторов можно найти инфраструктурные решения Nokia в значительных количествах. Доля этого поставщика меньше, чем у Huawei и сравнима с долей Ericsson.

Подробнее на РБК

Правдоподобны ли слухи о запросе разрешения? Вполне вероятно, что соответствующие запросы от Nokia поступили в BIS и другие ведомства США и Финляндии. Это, безусловно, не означает, что такое разрешение обязательно будет выдано. Я бы не исключал, что если запрос сделан, то разрешение будет дано, но вероятность здесь далека от 100%, решение может быть увязано с общей политикой США в отношении России. Если Nokia получит разрешение, это приведет к тому, что с аналогичной просьбой обратится и Ericsson.

Помогли бы такие поставки ЗИПа и ПО российским операторам? Очень помогли бы, они действительно необходимы.

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теги: #телеком #слухи #Nokia #оборудование инфраструктуры