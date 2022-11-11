Оборудование: НТР вложит около Р1,7 млрд в разработку базовых станций LTE и LTE/GSM

11.11.2022, MForum.ru

Как сообщает КоммерсантЪ, компания "Новые телеком решения" (НТР) намеревается создать "минимально жизнеспособный прототип" в марте 2023 года, а с 2026 года выпускать уже по 10-15 тысяч BS в год (10 тыс BS LTE и 5 тыс BS LTE/GSM). Разрабатываемый проект - BS GSM/LTE для малонаселенных пунктов. Их внедрение позволило бы операторам переносить более мощное зарубежное оборудование из таких пунктов в более крупные города или продолжать исполнение программ по УЦН.

Якорным заказчиком на эту продукцию может стать, прежде всего, Ростелеком. Если продукт окажется рабочим и конкурентоспособным с другим разрабатываемым в России телеком-оборудованием сотовой связи, его закупками могут заинтересоваться и остальные операторы сотовой связи России.

У компании есть также планы экспортных поставок в Африку и на Ближний Восток, в Среднюю Азию и в Латинскую Америку. Говорить об этом сейчас всерьез было бы преждевременно.

ООО НТР, это пока что убыточная компания, хотя учреждена она в 2014 году.

Ранее сообщалось о договоренности компаний ООО НТР и ООО Булат (Концерн Автоматика - холдинг Росэлектроника - Госкорпорация Ростех) о планах совместной разработки базовой станции LTE/GSM.

Ключевой проблемой всех российских разработок базовых станций остается то, что они опираются на использование прежде всего импортных электронных компонентов, которые еще нужно где-то закупить и как-то привезти. Вторая проблема - разработчики должны обеспечить как можно более полную совместимость своих решений с ранее развернутыми на сетях российских операторов связи зарубежными решениями Huawei, Ericsson и Nokia.

Разработка базовых станций для исполнения программы "устранения цифрового неравенства" (УЦН) и, в целом, малонаселенных пунктов - задача актуальная и более простая, чем разработка полноценных многодиапазонных мощных базовых станций для городов с высокой плотностью населения и сложной застройкой. Так что вполне понятно намерение НТР начать именно с этого сегмента. Кроме того, здесь есть поддержанный финансированием из фонда УСН спрос на соответствующее оборудования и потенциальный якорный заказчик в лице Ростелеком. Как не попробовать стать его поставщиком!

Больше информации об отечественных разработчиках оборудования сотовой связи

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теги: оборудование инфраструктуры отечественное оборудование сотовой связи НТР Новые телеком решения