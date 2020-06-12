5G: Частоты для сетей 5G. Франция

MForum.ru

5G: Частоты для сетей 5G. Франция

12.06.2020, MForum.ru

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Частоты для сетей 5G

Финальный этап тендера по распределению частот 5G во Франции возобновится во второй половине сентября 2020 года после задержки, которую вызвала пандемия ковида-2019, сообщает telecompaper.com.

Выдача лицензий ожидается в октябре-ноябре 2020 года. Операторы смогут самостоятельно решить, когда им начинать коммерческую эксплуатацию сетей, ранее предполагалось требование запустить услуги 5G, минимум, в двух городах Франции до конца 2020 года. Согласно новым правилам, в лицензиях будут предусмотрены две контрольные даты - 2023 и 2028 года, когда будут оцениваться достигнутые операторами результаты.

Ранее в июне Bouygues Telecom официально попросил регулятора об отсрочке аукциона до конца 2020 или начала 2021 года, аргументируя это тем, что сети 5G станут обеспечивать реальные преимущества после 2023 года.

Собираясь предоставить операторам Франции относительную свободу в плане выстраивания дорожных карт развития 5G, местный регулятор ARCEP заявляет, что лицензиаты должны будут выполнить ряд обязательств по части покрытия и минимального уровня услуг на сетях LTE-A. В частности, это требование обеспечивать скорости от 240 Мбит/c и выше примерно на 75% площади мобильного покрытия к концу 2022 года.

По 50 МГц в диапазоне 3.4-3.8 ГГц закреплено за каждым из 4-х операторов Франции в ходе первой фазы распределения частот 3.5 ГГц. В сентябре 2020 года планируется провести аукцион по распределению еще 110 МГц в этом диапазоне, частоты будут выставляться блоками по 10 МГц по цене 70 млн евро.

Как только будет ясно, кто и сколько блоков приобрел, в октябре 2020 года планируется провести аукцион, где будут определены позиции для каждого набора блоков частот для каждого из операторов.

Регулятор намеревается продолжать приглядывать за тем, как как операторы будут продвигать услуги 5G потенциальным клиентам. В частности, запущен совместный проект, открытый для заинтересованных сторон, включая ассоциации потребителей и компании, специализирующиеся на измерениях QoS. Проект направлен на разработку инструментов информирования потребителей о технических и коммерческих особенностях предложений операторов 5G.

Список запущенных в мире сетей 5G

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теги: 5G пятое поколение частоты

© Алексей Бойко, MForum.ru

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