5G: МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге в технологическом партнерстве с Ericsson

30.03.2021, MForum.ru

МТС открывает в Санкт-Петербурге Центр 5G - площадку для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях 5G. Резиденты Центра смогут тестировать здесь свои решения в среде 5G, обращаясь за поддержкой к экспертам МТС и других партнеров Центра. Лучшим проектам обещаны денежные гранты и дальнейшее сотрудничество с МТС или другими компаниями.

Технологическим партнером Центра 5G стала компания Ericsson. Развернута сеть 5G SA, которая не использует инфраструктуру сетей предыдущих поколений.

фото пресс-службы МТС, слева-направо:

Бум Джин Ким – вице-президент и глава Samsung Mobile; Сергей Коробов – директор по развитию бизнеса Qualcomm; Илья Курбатов – вице-президент Ericsson; Виктор Белов – вице-президент по технике МТС; Станислав Казарин – вице-губернатор Санкт Петербурга



Подача заявок на работу в Центре 5G открыта для стартапов с готовым продуктом или его прототипом (MVP), крупных и средних технологических компаний, работающих в сегменте B2B. Центр расположен на территории технопарка «Ленполиграфмаш», где всем резидентам Центра предоставляются рабочие места и необходимое для тестирования технологии оборудование. Наиболее успешные решения получат грант до 500 тысяч рублей от МТС и запустят пилоты с компанией или её клиентами в 2021 году.

«Прогнозы и первые результаты развития 5G в мире показывают, что сети пятого поколения позволяют осуществить настоящий технологический прорыв в области промышленной автоматизации, в развитии «умных городов», в цифровизации буквально всех сфер нашей жизни – от здравоохранения до организации дорожного движения. И чем скорее решения на базе 5G будут запущены в действующих сетях и продуктах, тем быстрее мы получим заметный социальный и экономический эффект от их внедрения. Поэтому мы запускаем всё новые пилотные зоны 5G и с радостью открываем их для разработчиков как из России, так и из других стран, чтобы наша страна могла самостоятельно развивать передовые технологии, связанные с сетями пятого поколения, – отметил президент МТС Вячеслав Николаев. – В Санкт-Петербурге сосредоточены сильные научные центры, с которыми МТС успешно сотрудничает, поэтому именно северная столица стала второй точкой на карте России, где мы открываем Центр 5G».

«Открытие 5G центра для стартапов – важная веха в развитии экосистемы и пилотировании российских инноваций. На базе мобильных сетей LTE в России сформировалась сильная отрасль телекоммуникаций и IT, передовой мобильный банкинг и успешные цифровые экосистемы, такие как МТС. Технологии 5G открывают принципиально новые возможности для создания приложений и сервисов, улучшающих повседневную жизнь людей и цифровую трансформацию компаний из разных отраслей. В мировых 5G-сетях уже свыше 220 миллионов подключений. Мы надеемся на скорейшее решение частотного вопроса в России, чтобы сервисы и приложения, создаваемые на базе 5G центра, стали общедоступными», — сказал президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

Технологии и решения, представленные в 5G Центре

5G-сеть операторского класса развернута на решении Ericsson Dual-Mode Cloud Core с использованием референсной автономной архитектуры NFVI Ericsson. Радиопокрытие обеспечено новейшим оборудованием линейки Eriсsson Radio System (ERS) для 5G в миллиметровом диапазоне частот (продукты Streetmacro 6701) и 1800МГц (продукты Radio 2203/4428 и Baseband 6630).

На открытии Центра 5G впервые в России представлена беспроводная VR-гарнитура от компании XRSpace с встроенным модулем 5G. 5G StartUp Hub уже начал разработку IT-проектов для данной платформы. Основой девайса стала архитектура Qualcomm Snapdragon 845 Mobile XR, специально созданная для работы в среде VR/AR. Гарнитура позволяет естественно и органично взаимодействовать с виртуальной средой без помощи внешних контроллеров и обладает широкими возможностями для совместной работы и развлечений в режиме онлайн. Каждый пользователь платформы имеет возможность создать свой уникальный образ – полноростовой аватар, повторяющий движения физического тела в виртуальном мире, поддерживающий рукопожатия и проявление разных эмоций.

Кто может стать резидентами Центра 5G МТС в Санкт-Петербурге

Отобрано 12 стартапов из России, США и Франции.

Assisted Surgical Technologies (AST) (Москва, Россия) – разработчик инновационных хирургических роботов с системой искусственного интеллекта, способных не только проводить хирургические операции, но и выполнять спектр диагностических и терапевтических манипуляций;

RoboCV (Москва, Россия) – разработчик роботизированных систем для широкого спектра рутинных логистических задач внутри складов, заводов и распределительных центров;

Immersiv (Париж, Франция) – разработчик трансляций спортивных матчей с отображением персонализированной аналитики в дополненной реальности в AR-очках или смартфоне зрителей;

SmaSS (Москва, Россия) – разработчик EDGE-камер с полной обработкой данных, с открытой для сторонних разработчиков платформой и маркетплейсом приложений;

ORBI Prime (Санта-Клара, США) – разработчик носимых устройств для записи и стриминга видео в формате 360 градусов для спортивных трансляций и любительских съемок;

Taqtile Manifest (Сен-Жермен-ан-Ле, Франция) – разработчик системы пошаговых инструкций и удаленной поддержки полевых рабочих в очках дополненной реальности, ускоряющей обучение и выполнение критически важных операций на производстве;

Courz VR (Helmeton) (Москва, Россия) – разработчик платформы для обучения сотрудников в шлеме виртуальной реальности;

Виброакустика (Санкт-Петербург, Россия) – разработчик системы мониторинга промышленного оборудования с помощью виброакустических технологий;

Proxy42 (Сан-Франциско, США) – разработчик многопользовательских экшн-игр в дополненной реальности и любых окружающих пространствах;

TOUCH (Санкт-Петербург, Россия) – разработчик экосистемы сервисов зарядных станций для электротранспорта в регионах РФ;

GetLucky (Санкт-Петербург, Россия) – разработчик мобильного приложения с AR- режимом для привлечения клиентов в заведения;

Moeco Логистика (Санкт-Петербург, Россия) – разработчик системы оцифровки физических активов предприятий.

МТС последовательно активнее других участников рынка не только ведет подготовку к запуску 5G, но также делится подробностями этих инициатив.

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теги: телеком пятое поколение МТС Санкт-Петербург Ericsson лаборатория