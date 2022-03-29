Регулирование: Минцифры РФ разрешило операторам отложить расширение покрытия LTE

MForum.ru
29.03.2022,
Ранее Минцифры обременило операторов требованиями по расширению покрытия LTE вдоль федеральных трасс и в населенных пунктах с численностью более 1000 человек. Теперь регулятор ввел мораторий на исполнение этих требований, понимая, что у операторов на сегодня нет возможности приобрести необходимое для этого оборудования.
Соответствующее решение было принято на заседании ГКРЧ. Пресс-релиз
Операторы связи прокомментировали инициативу в позитивном ключе, отметив что стоило бы распространить мораторий также и другие обременения по покрытию населенных пунктов услугами связи, а именно требования из решения ГКРЧ 13-22-01 от 11.12.2013, что не менее актуально. Хотелось бы, чтобы регулятор безотлагательно принял соответствующее решение.
Билайн:
«Мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек позволит сосредоточиться на модернизации и поддержании уже созданной инфраструктуры с целью обеспечения непрерывной работы сети билайн в нынешних непростых экономических и технологических условиях. Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что ожидаем принятия подобных мер в отношении обременений по покрытию населенных пунктов услугами связи стандартов GSM, UMTS и LTE, установленных решением ГКРЧ 13-22-01 от 11.12.2013».
Теле2:
«Это крайне своевременный шаг и реальная помощь для отрасли. Сейчас в приоритете – стабильная работа существующей инфраструктуры и недопущение деградации цифровых сервисов. Мораторий на исполнение обязательств по покрытию федеральных трасс и малых населенных пунктов позволит операторам оптимизировать капитальные затраты и высвободить ресурсы на обеспечение устойчивости сетей связи».
Мегафон:
«В текущей ситуации отмена обременений – логичный шаг, который позволит операторам сосредоточиться на обеспечении бесперебойной работы сети», - комментирует Алексей Титов, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.
МТС:
«В условиях ограниченных поставок оборудования – это рациональное решение».
Решение необходимое и рациональное. Российские сети мобильной связи построены на оборудовании, в основном, трех поставщиков - Ericsson, Huawei и Nokia. После приостановки работы на российском рынке компаний Ericsson и Nokia, операторам остается пытаться провести массовые (речь идет о десятках тысяч базовых станций) замены радиооборудования на оборудование компании Huawei. Но и эта компания в настоящее время испытывает ряд затруднений в работе с заказчиками из России. Поэтому на данный вариант в настоящее время рассчитывать не приходится. Нет и массового производства отечественных решений. Поэтому развитие сетей мобильной связи в России на текущий момент может опираться лишь на сравнительно небольшие товарные запасы, которые лучше поберечь в качестве резерва для поддержания работы существующих сетей.
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теги: регулирование Минцифры
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