Развитие сетей: Билайн в республике Коми - еще 21 населенный пункт получил LTE

Билайн подключил к интернету еще 21 малый населенный пункт в 13 округах и районах республики Коми.

В частности, услуги на основе сети LTE получили следующие села, поселки и деревни региона:

городской округ Вуктыл – Лемты;

Ижемский район – Койю;

городской округ Инта – Петрунь;

Койгородский район – Кузьёль;

Корткеросский район – Уръёль;

Прилузский район – Прокопьевка;

Сыктывдинский район – Мандач;

Троицко-Печорский район – Приуральский, Усть-Илыч;

Удорский район – Большая Пысса, Глотово, Сёльыб;

городской округ Усинск – Денисовка, Захарвань;

Усть-Вымский район – Илья-Шор;

Усть-Куломский район – Белоборск, Дзёль, Нерица, Нижний Ярашъю, Шэръяг;

городской округ Ухта – Кедвавом

Развитие сети в этих населенных пунктах отражает участие Билайн в федеральном проекте по устранению "цифрового неравенства" (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Как отмечает оператор, мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, поддерживается VoLTE.

«Запуск высокоскоростного 4G в малых населенных пунктах дает сельчанам возможность быстро получать доступ к разнообразному контенту, развивать новые навыки и поддерживать связь с семьей и друзьями, обмениваясь фото и видео. Это еще один шаг навстречу цифровизации всей республики, и мы будем продолжать расширять наше покрытие в регионе», – комментирует и.о. директора Сыктывкарского отделения Билайна Станислав Окулов.

