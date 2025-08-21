Развитие сетей: Билайн в республике Коми - еще 21 населенный пункт получил LTE

Развитие сетей: Билайн в республике Коми - еще 21 населенный пункт получил LTE

21.08.2025, MForum.ru

Билайн подключил к интернету еще 21 малый населенный пункт в 13 округах и районах республики Коми.

В частности, услуги на основе сети LTE получили следующие села, поселки и деревни региона:

  • городской округ Вуктыл – Лемты;
  • Ижемский район – Койю;
  • городской округ Инта – Петрунь;
  • Койгородский район – Кузьёль;
  • Корткеросский район – Уръёль;
  • Прилузский район – Прокопьевка;
  • Сыктывдинский район – Мандач;
  • Троицко-Печорский район – Приуральский, Усть-Илыч;
  • Удорский район – Большая Пысса, Глотово, Сёльыб;
  • городской округ Усинск – Денисовка, Захарвань;
  • Усть-Вымский район – Илья-Шор;
  • Усть-Куломский район – Белоборск, Дзёль, Нерица, Нижний Ярашъю, Шэръяг;
  • городской округ Ухта – Кедвавом

Развитие сети в этих населенных пунктах отражает участие Билайн в федеральном проекте по устранению "цифрового неравенства" (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Как отмечает оператор, мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, поддерживается VoLTE.

«Запуск высокоскоростного 4G в малых населенных пунктах дает сельчанам возможность быстро получать доступ к разнообразному контенту, развивать новые навыки и поддерживать связь с семьей и друзьями, обмениваясь фото и видео. Это еще один шаг навстречу цифровизации всей республики, и мы будем продолжать расширять наше покрытие в регионе», – комментирует и.о. директора Сыктывкарского отделения Билайна Станислав Окулов.

© Алексей Бойко, MForum.ru

