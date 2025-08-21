Развитие сетей: Билайн в республике Коми - еще 21 населенный пункт получил LTE

MForum.ru
21.08.2025,
Билайн подключил к интернету еще 21 малый населенный пункт в 13 округах и районах республики Коми.
В частности, услуги на основе сети LTE получили следующие села, поселки и деревни региона:
Развитие сети в этих населенных пунктах отражает участие Билайн в федеральном проекте по устранению "цифрового неравенства" (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры РФ. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Как отмечает оператор, мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, поддерживается VoLTE.
«Запуск высокоскоростного 4G в малых населенных пунктах дает сельчанам возможность быстро получать доступ к разнообразному контенту, развивать новые навыки и поддерживать связь с семьей и друзьями, обмениваясь фото и видео. Это еще один шаг навстречу цифровизации всей республики, и мы будем продолжать расширять наше покрытие в регионе», – комментирует и.о. директора Сыктывкарского отделения Билайна Станислав Окулов.
