Развитие сетей: Билайн в Курганской области - оператор нарастил зону покрытия 4G/LTE в рамках рефарминга

MForum.ru
13.08.2025,
Вымпелком реализовал масштабный проект по переиспользованию частот 3G сетями LTE в районных центрах Курганской области. Это позволило увеличить зону покрытия сети 4G/LTE, повысить средние скорости доступа в регионе.
В рамках рефарминга технические специалисты оператора расширили частоты 4G/LTE, отдав под эту технологию дополнительный диапазон 2100. Кроме того, увеличилась и пропускная способность сети за счет перевода полосы частот с 10 до 15 МГц. В результате – во всех районах области улучшилось качество передачи данных, и больше пользователей могут одновременно выходить в сеть, а главное – скорость 4G-интернета возросла в среднем на 20%.
Перенос частот из 3G в 4G сделал более доступными и голосовые звонки с помощью технологии VoLTE. Этот сервис от Билайна работает в Курганской области с осени 2022 года.
В компании отмечают, что рефарминг проходит поэтапно. На сегодняшний день работы успешно проведены во всех районных центрах региона, в том числе, в крупнейших городах – Катайске, Шадринске, Шумихе, Щучье и другие.
Владислав Божеев, директор Курганского отделения Билайна:
«С каждым годом спрос на 3G неуклонно снижается – наши клиенты все чаще выбирают связь 4G, ведь она в разы быстрее и надежнее, а также больше соответствует современному ритму жизни. Мы проактивно ответили на этот запрос абонентов, проведя рефарминг в районах области и перераспределив ресурсы в пользу LTE. Это решение позволило нам значительно увеличить емкость сети и улучшить ее параметры без масштабного обновления инфраструктуры».
--
теги: Билайн Вымпелком Курганской область развитие сетей
--
