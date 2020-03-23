Акции: Билайн обеспечит пользование домашним интернетом и интернет-ТВ даже при нулевом балансе

23.03.2020, MForum.ru

ВымпелКом в кризисной ситуации всерьез поддерживает своих абонентов. Если льготы в роуминге касались лишь небольшой доли абонентов, то новая инициатива компании придется по нраву всем, кто смотрит ТВ и тем, кто пользуется услугами домашнего интернета от Билайн. Это возможность пользоваться услугами доступа к интернету и сервисом Билайн ТВ даже с нулевым балансом или под обещание последующей оплаты.

С 23 марта 2020 года и до конца апреля 2020 года Билайн обещает возможность пользоваться услугами Домашнего интернета и сервисом Билайн ТВ в своей сети ШПД даже при нулевом балансе абонентского счета.

В частности, пользователи Домашнего интернета с нулевым балансом смогут бесплатно зайти на любой ресурс, доступный россиянам в сети, на скорости 2 Мбит/c.

Тем, у кого не окажется возможности пополнить счет в период с 23 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, но при этом необходима более высокая скорость доступа к сети, дают возможность воспользоваться услугой отложенной оплаты, иными словами, можно будет продолжать пользоваться услугой вплоть до 30 дней подряд на условиях текущего тарифного плана под обязательство оплатить долг позднее. Услуга отложенной оплаты будет предоставляться бесплатно.

Я уже рассказывал вам о других антикризисных инициативах компании:

Билайн вводит экстренные антикризисные меры поддержки абонентов;

Билайн запускает короткие номера для упрощения звонков на горячие линии

В целом есть ощущение, что компания ВымпелКом живет интересами абонентов и старается сделать то возможное, что бизнес способен делать для своих клиентов в непростой для всех ситуации. Думаю, абоненты это оценят.

Я, вот, например, на днях забыл заплатить за интернет и в процессе работы у меня отрубился доступ. Да, виноват в этом только я сам, нет вопросов. Но далее возникла несложная вроде задача - оплатить интернет, не имея интернет-доступа. Я привык пользоваться онлайн-банками, но для этого нужен интернет. Позвонил в поддержку, поскольку подумал, что там есть услуга "обещанный платеж", или, скажем, возможность включить доступ на несколько минут, чтобы я мог оплатить услугу и продолжить пользоваться интернетом. Не тут-то было, у моего провайдера такой услуги нет и включить интернет они были готовы только после оплаты. Ну, такое.... учитывая сколько лет я состою в их абонентах и исправно оплачиваю услугу доступа.

Проблему оплаты я все же решил, оплатив услугу через мобильное приложение, но моя лояльность к моему провайдеру, который не помог мне решить простейшую проблему в решении которой он заинтересован не меньше меня, от этого безусловно не повысилась. Иное дело - видеть вот такие предложения от Билайн.

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Пресс-релиз компании Билайн

Билайн предоставит абонентам доступ к домашнему интернету и телевидению при нулевом балансе

23 марта 2020 года, Москва - Билайн продолжает реализацию инициатив, направленных на обеспечение комфорта и поддержку клиентов в условиях непростых обстоятельств, связанных с коронавирусом.

С 23 марта 2020 года Билайн обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами Домашнего интернета и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета с 23.03.2020 до 30.04.2020 включительно.

всем пользователям сервиса «Билайн ТВ» доступны 20 общероссийских телеканалов даже при отрицательном балансе. Сервисом «Билайн ТВ» могут воспользоваться также пользователи, не являющиеся абонентами Билайн, при регистрации по адресу электронной почты.

пользователям услуг Домашнего интернета при отсутствии средств на балансе, будет предоставлен бесплатный доступ в интернет к любым ресурсам на скорости 2мбит/c до 30.04.2020. Абонентам, которым требуется более высокая скорость передачи данных, будет предоставлена возможность отложенной оплаты на срок до 30 дней на текущем тарифном плане. Оплата за услугу отложенного платежа взиматься не будет.

Среди уже реализованных инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции, реализовано следующее:

в 5 раз увеличено количество минут и интернета в составе популярных услуг для клиентов Билайн в международном роуминге. На территории более 100 стран мира ежедневно клиентам Билайн будут доступны услуги мобильной связи в 5 раз больше за те же деньги.

обнулена стоимость звонков для абонентов Билайн в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции. Номер горячей линии +74996781203. Горячая линии организована совместно с ассоциацией «Турпомощь». Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию может любой абонент Билайн, где бы он ни находился – дома, в поездках по России или за границей.

Информация о запланированных инициативах Билайн по профилактике распространения коронавирусной инфекции и поддержке абонентов:

С 25 марта по 30 апреля 2020 года включительно заработают короткие номера для более удобного дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Звонки на данные номера не будут тарифицироваться у всех клиентов Билайн.

0948 – общая горячая линия департамента здравоохранения г. Москва, по которой круглосуточно можно получить информацию по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV (обычный номер +7 (499) 251 83 00);

0973 – горячая линия г. Москва, куда можно позвонить и сообщить властям о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передать свои контактные данные и получить рекомендации по профилактике здоровья (обычный номер +7 (495) 870 45 09);

0976 – горячая линия Роструда по вопросам трудового законодательства, связанным с распространением коронавируса (обычный номер +7 (800) 707 88 41);

0987 – горячая линия «Здоровая Россия» Министерства здравоохранения РФ, где можно получить информацию по теме коронавируса (обычный номер +7 (800) 200 02 00).

Билайн внимательно следит за развитием ситуации и будет внедрять новые инициативы и предложения, направленные на помощь своим абонентам в сложившихся обстоятельствах. C 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Билайн информирует своих клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Предоставленные сервисы компании входят в состав агрегатора ВСЕ.ОНЛАЙН (www.vseonline.online), который является дополнительным элементом плана по противодействию коронавирусной инфекции: http://government.ru/news/39242/

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Пресс-релиз Билайн

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теги: антикризис