Акции: МегаФон откроет бесплатный доступ к развлечениям и образованию

MForum.ru
19.03.2020,
МегаФон со следующей недели открывает бесплатный доступ к платформе МегаФон-Образование. Здесь представлены онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов по таким направлениям, как IT, менеджмент, маркетинг и финансы.
Среди наиболее популярных курсов - Основы Excel, Искусство выступления в стиле Ted, Личные финансы, Стресс-менеджмент, Тайм-менеджмент. Также на платформе есть ряд специализированных курсов в области телекома и IT. Неплохая возможность экономить 20 рублей в день для тех, кто вынужден оставаться дома, но не хочет терять свое время без пользы.
«Мы открыли бесплатный доступ ко всем ключевым сервисам МегаФона. Сейчас, когда многие вынуждены оставаться дома длительное время, есть возможность получить дополнительные знания. Платформа позволяет учиться в удобном формате видеороликов длительностью от 5 до 15 минут. Этот образовательный контент будет особенно полезен студентам, перешедшим на дистанционную форму обучения. А также со следующей недели, когда российские школы уйдут на вынужденные каникулы, особенно востребован будет контент для детей, поэтому мы предоставляем бесплатный доступ и к платформе МегаФон ТВ, в том числе к мультфильмам, фильмам и детским развивающим программам», – говорит генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.
Также и МегаФон ТВ на месяц становится бесплатным - компания обещает бесплатную подписку на семейный пакет "Максимальный", включающий 216 каналов и 10 сериалов, "Кино по подписке" (3066 фильмов, 75 сериалов и 4 канала) и "Большой детский", где объединены телеканалы, мультфильмы и развивающие программы. Пользователям будет также доступен партнерский контент more.tv.
Для получения бесплатного доступа МегаФон ТВ достаточно зарегистрироваться через любой из интерфейсов - на сайте, в мобильном приложении, в приложении для Smart-TV.
Бесплатный доступ к сервисам "Пресса", "Книги" будет открыт со следующей недели. Сервис "Пресса" - это доступ к более, чем 70 журналам, часть материалов доступны также в аудиоформате. В Сервисе Книги - более 100 тысяч книг, доступных в каталоге ЛитРес.
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теги: акции антикризис МегаФон
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