Услуги: Билайн Бизнес и Альфа-Банк помогут малому бизнесу

MForum.ru
23.04.2020,
Билайн Бизнес и Альфа-Банк запускают спецпредложение "Своих не бросаем!", которое должно помочь малому бизнесу оставаться на связи с коллегами и клиентами, а также проводить финансовые операции даже в условиях кризиса.
Что входит в антикризисное предложение?
Открытие и бесплатное обслуживание счета в Альфа-Банке, полный набор платежных инструментов для расчетов с контрагентами и управления выручкой на всю историю отношений клиента с банком, а также пакет связи на выгодных условиях с бесплатным 3-х месячным периодом от Билайн Бизнес. Предложение доступно для подключения до 31 мая текущего года.
Что включает бесплатное подключение на 3 месяца?
И это еще не все.
Участники акции могут бесплатно подключить "ОФД Билайн" на 1 год, использовать интернет для подключения касс без тарификации этой услуги в течение 3-х месяцев. Оператор обеспечит 2 месяца бесплатного подключения к системе контроля передвижения сотрудников "Единый мониторинг" и 1 месяц бесплатного доступа к приложению "Мобильное предприятие", обеспечивающего трекинг задач, звонков клиентам, ведения эффективных продаж.
Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО "ВымпелКом":
«Кризис особенно сильно ударил именно по малому бизнесу, на этот сегмент приходится большинство закрытых из-за режима повышенной готовности предприятий. При этом те, кто продолжил свою работу удаленно, все равно теряют прибыль из-за высоких операционных расходов. Наше совместное предложение должно оказать поддержку предприятиям МСБ в этот непростой период и дать возможность восстановиться после его завершения, тем самым сохраняя необходимые для российского рынка товары и услуги, и рабочие места».
Денис Осин, член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка:
«В сложной экономической ситуации Альфа-Банк не только включается во все госпрограммы поддержки малого бизнеса. В рамках нового спецпредложения мы обнуляем стоимость самых востребованных услуг РКО, чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес, помочь ему продолжить работу и пережить трудные времена. А пакет услуг от Билайна поможет нашим клиентам быть на связи с партнерами без дополнительных затрат».
Подробные условия акции можно узнать на сайте: https://alfabank.ru/sme/agent/besplatno-beeline/
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теги: услуги малый бизнес антикризис Билайн ВымпелКом
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