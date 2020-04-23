Услуги: Билайн Бизнес и Альфа-Банк помогут малому бизнесу

23.04.2020, MForum.ru

Билайн Бизнес и Альфа-Банк запускают спецпредложение "Своих не бросаем!", которое должно помочь малому бизнесу оставаться на связи с коллегами и клиентами, а также проводить финансовые операции даже в условиях кризиса.

Что входит в антикризисное предложение?

Открытие и бесплатное обслуживание счета в Альфа-Банке, полный набор платежных инструментов для расчетов с контрагентами и управления выручкой на всю историю отношений клиента с банком, а также пакет связи на выгодных условиях с бесплатным 3-х месячным периодом от Билайн Бизнес. Предложение доступно для подключения до 31 мая текущего года.

Что включает бесплатное подключение на 3 месяца?

Пакет мобильной связи (до 500 минут, до 10 ГБ, 100 смс в месяц);

Облачная АТС: переадресация звонков на мобильные телефоны, виртуальные номера для вызовов через интернет;

Пакет SMS: 1000 сообщений для корпоративных рассылок по собственной клиентской базе.

Альфа-Банк предоставляет бессрочный пакет услуг "Бесплатно навсегда", который включает:

Бесплатное открытие и обслуживание счета для бизнеса;

Переводы до 100 000 ₽ в месяц со счета ИП на личный счет в Альфа-Банке без комиссии;

3 бескомиссионных платежа в месяц партнерам в другие банки;

Все платежи в бюджет и налоговые органы;

Бесплатный выпуск первой пластиковой карты «Альфа-Бизнес» и всех цифровых b2b-карт;

Бесплатный Интернет-банк и онлайн-бухгалтерия.

И это еще не все.

Участники акции могут бесплатно подключить "ОФД Билайн" на 1 год, использовать интернет для подключения касс без тарификации этой услуги в течение 3-х месяцев. Оператор обеспечит 2 месяца бесплатного подключения к системе контроля передвижения сотрудников "Единый мониторинг" и 1 месяц бесплатного доступа к приложению "Мобильное предприятие", обеспечивающего трекинг задач, звонков клиентам, ведения эффективных продаж.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО "ВымпелКом":

«Кризис особенно сильно ударил именно по малому бизнесу, на этот сегмент приходится большинство закрытых из-за режима повышенной готовности предприятий. При этом те, кто продолжил свою работу удаленно, все равно теряют прибыль из-за высоких операционных расходов. Наше совместное предложение должно оказать поддержку предприятиям МСБ в этот непростой период и дать возможность восстановиться после его завершения, тем самым сохраняя необходимые для российского рынка товары и услуги, и рабочие места».

Денис Осин, член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка:

«В сложной экономической ситуации Альфа-Банк не только включается во все госпрограммы поддержки малого бизнеса. В рамках нового спецпредложения мы обнуляем стоимость самых востребованных услуг РКО, чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес, помочь ему продолжить работу и пережить трудные времена. А пакет услуг от Билайна поможет нашим клиентам быть на связи с партнерами без дополнительных затрат».

Подробные условия акции можно узнать на сайте: https://alfabank.ru/sme/agent/besplatno-beeline/

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теги: услуги малый бизнес антикризис Билайн ВымпелКом