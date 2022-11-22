Магазины приложений: МТС запускает магазин приложений. Снова

22.11.2022, MForum.ru

МТС запустила бета-версию магазина приложений AppBazar. Основная привлекательная черта - игры иностранных разработчиков. Пока что магазин запущен в тестовом режиме для телефонов под Android. По данным оператора, пользователям доступны около 100 приложений от 50+ компаний. Скачать мобильное приложение магазина можно на сайте AppBazar.ru. Коммерческий запуск планируется в начале 2023 года, когда в магазине соберется порядка 500 приложений.

Партнерам МТС обещает монетизацию, продвижение приложений в рамках программы лояльности среди пользователей экосистемных продуктов МТС, возможность оплаты приложений и подписок в один клик. Оператор намерен проверять приложения на уязвимости, чтобы улучшить пользовательский опыт и защитить пользователей.

Монетизацию поддержат такие механизмы, как внутренние покупки в приложениях, премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях магазина. Партнерам доступны услуги персонального менеджера. До конца 2022 года МТС обещает предложить разработчикам льготные условия монетизации.

«В продвижении собственного стора МТС будет использовать свое главное конкурентное преимущество как телеком-оператор, поставщик экосистемных сервисов и ИТ-компания — высокотехнологичную инфраструктуру, многомиллионную клиентскую базу и глубокую ИТ-экспертизу. Мы рассчитываем, что к моменту коммерческого запуска AppBazar в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры – МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации. Наша цель – превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизни», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Магазин приложений - полезная штука, но есть ли на рынке место для магазина оператора? Сегодня, чтобы взглянуть на интерфейс нового стора я привычно полез в Google Play (там, кстати, AppBazar пока что отсутствует). У МТС уже есть опыт попыток запуска операторских магазинов, например, с Vodafon у которого МТС приобретала соответствующую экспертизу. Опыт оказался неудачным, предыдущие проекты были закрыты. Возможно этот опыт поможет успеху нового проекта? Трудно сказать. Многое будет зависеть от контента, но если Google Play будет доступен для российских клиентов, то конкурировать с ним в любом случае окажется не просто. Что касается других российских проектов, даже запущенного ранее RuStore, то здесь у МТС есть шансы посоревноваться, поскольку пока что RuStore не размещает приложения иностранных разработчиков.

Любопытная черта - в магазине МТС нет приложений банков, попавших под санкции, а также приложений других российских операторов - заметили в КоммерсантЪ. Партнером, предоставляющим иностранный контент выступает провайдер "СМС-Сервисы" за которым стоят известные со времен i-Free Кирилл Петров и Сергей Шульга.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: МТС магазины приложений