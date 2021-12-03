Операторская аналитика: "Всемирный день шопинга" привлек больше покупателей, чем "Черная пятница"

03.12.2021, MForum.ru

МТС и МТС Банк на основе обезличенных больших данных изучили активность абонентов Московского региона на популярных торговых интернет-ресурсах и в мобильных приложениях во "всемирный день шопинга" с 11 по 13 ноября и в "черную пятницу" с 26 по 28 ноября 2021 года. Учитывались данные при посещениях с мобильных и стационарных терминалов.

Что удалось выяснить - более активно покупки делались в первый из двух периодов, в частности, число транзакций через МТС Банк выросло на 50%, сумма платежей удвоилась. Во второй период активность была на 30% выше, чем в обычные дни, сумма расходов выросла на 80%.

В наибольшем выигрыше - крупнейшие площадки, по ним число онлайн-транзакций выросло в 9,2 раза и в 8,5 раз, соответственно.

Основные бенефициары - AliExpress, Wildberries и OZON.

Магазины приложений показали рост в 2,5 раза и рост среднего чека на 67% в первый из двух периодов, во второй число покупок не выросло, а средний чек был ниже на треть.

Сайты и приложения продуктовых супермаркетов показали рост на 75% в обе акции, средний чек вырастал на 23%.

Далее следовали магазины электроники и косметики - рост онлайн-транзакций на 70%, чека - на 20%.

В дни акций абоненты МТС в Московском регионе скачали в 2.2 раза больше интернет-трафика. Наибольший рост трафика пришелся на магазин AliExpress, трафик на его сайт превысил обычные значения в 4,3 раза в первый период, в 1,4 раза - во второй.

пресс-релиз МТС

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