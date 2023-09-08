Мобильные приложения: RuStore адаптируют под Аврору

MForum.ru

Мобильные приложения: RuStore адаптируют под Аврору

08.09.2023, MForum.ru

Как сообщают Ведомости, это планируют сделать до конца 2023 года. Это делается в надежде на то, что разработчики мобильных предложений захотят инвестировать в доработку своих приложений под Аврору. Адаптацией магазина занимается команда «Открытой мобильной платформы» (ОМП).

Можно предположить, что разработчики мобильной ОС «Аврора» считают, что собственный магазин мобильных приложений «Аврора маркет» годится для B2B, но не для массового потребителя, которому удобнее единый магазин мобильных приложений, в роли которого в России видят RuStore.

Приманкой для разработчиков должны быть такие опции, как возможность подключения платежей и push-уведомлений, которые станут доступны разработчикам в рамках магазина.

Пока что тема не слишком актуальна, устройств под Аврора выпущено порядка 0.5 млн, пользуются ими в основном в B2B формате, сотрудники госсектора и отдельных корпораций. Вместе с тем, ожидается, что в ближайшие годы их число начнет измеряться единицами миллионов.

ОС Аврора пока что не слишком заинтересовала пользователей и разработчиков мобильных приложений. Проблема типичная, как с «курицей и яйцом», трудно нарастить популярность ОС, которая не установлена на десятках или сотнях миллионов устройств. И мало кто хочет ставить ОС на множество устройств, пока она не является массово востребованной. Аналогично и с мобильными приложениями. Какой смысл инвестировать в портирование решений под Аврору, если невелико число потенциальных пользователей? Стронуть с места эту «тройку», ОС, приложения и устройства, весьма непросто и очень затратно. И если нетрудно дать денег на развитие ОС и магазина, то с финансированием адаптации приложений и производством устройств все сложнее - потребовалось бы очень много денег, а эффективность таких вложений не слишком велика.

Есть и технические сложности, не так много специалистов готовы разрабатывать мобильные приложения на С++ во фреймворке Qt - это не самая типичная связка для разработчиков мобильных приложений. Впрочем, соответствующий курс есть, например, на Stepic.

Поможет ли адаптация RuStore «раскрутке» Авроры? Конечно. Но быстрым этот процесс все равно не будет.

--

Новости телекома и IT: телеграм-канале abloud62. Региональные и зарубежные новости: abloudRealTime, резервная площадка для моих текстов по телекому и IT Бойко про телеком ВКонтакте

теги: мобильные приложения магазины приложений мобильные ОС Аврора RuStore

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.11. [Новости компаний] Магазины приложений: МТС запускает магазин приложений. Снова / MForum.ru

23.11. [Новости компаний]  Магазины приложений: В 2011 году по объемам загрузок приложений лидирует Android Market / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro+ с Kirin 9000s представлен официально / MForum.ru

07.09. [Новинки] Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: Продажи Realme C51 в Индии начнутся 11 сентября / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: В Китае появился смартфон Vivo Y78m / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A38 – смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой 33 Вт / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 50 Lite представлен официально / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: Honor V Purse появился на живых фото / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 30 5G c 50 Мп сэлфи-камерой и записью 4К-видео представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro в Китае оценили в 6999 юаней / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Представлен концпет-смартфон Phantom Ultimate / MForum.ru

31.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V29e представлен в Индии / MForum.ru

30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR / MForum.ru

30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны TCL 40 NxtPaper с технологией защиты глаз / MForum.ru

29.08. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru

25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: