Мобильные приложения: RuStore адаптируют под Аврору

08.09.2023, MForum.ru

Как сообщают Ведомости, это планируют сделать до конца 2023 года. Это делается в надежде на то, что разработчики мобильных предложений захотят инвестировать в доработку своих приложений под Аврору. Адаптацией магазина занимается команда «Открытой мобильной платформы» (ОМП).

Можно предположить, что разработчики мобильной ОС «Аврора» считают, что собственный магазин мобильных приложений «Аврора маркет» годится для B2B, но не для массового потребителя, которому удобнее единый магазин мобильных приложений, в роли которого в России видят RuStore.

Приманкой для разработчиков должны быть такие опции, как возможность подключения платежей и push-уведомлений, которые станут доступны разработчикам в рамках магазина.

Пока что тема не слишком актуальна, устройств под Аврора выпущено порядка 0.5 млн, пользуются ими в основном в B2B формате, сотрудники госсектора и отдельных корпораций. Вместе с тем, ожидается, что в ближайшие годы их число начнет измеряться единицами миллионов.

ОС Аврора пока что не слишком заинтересовала пользователей и разработчиков мобильных приложений. Проблема типичная, как с «курицей и яйцом», трудно нарастить популярность ОС, которая не установлена на десятках или сотнях миллионов устройств. И мало кто хочет ставить ОС на множество устройств, пока она не является массово востребованной. Аналогично и с мобильными приложениями. Какой смысл инвестировать в портирование решений под Аврору, если невелико число потенциальных пользователей? Стронуть с места эту «тройку», ОС, приложения и устройства, весьма непросто и очень затратно. И если нетрудно дать денег на развитие ОС и магазина, то с финансированием адаптации приложений и производством устройств все сложнее - потребовалось бы очень много денег, а эффективность таких вложений не слишком велика.

Есть и технические сложности, не так много специалистов готовы разрабатывать мобильные приложения на С++ во фреймворке Qt - это не самая типичная связка для разработчиков мобильных приложений. Впрочем, соответствующий курс есть, например, на Stepic.

Поможет ли адаптация RuStore «раскрутке» Авроры? Конечно. Но быстрым этот процесс все равно не будет.

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теги: мобильные приложения магазины приложений мобильные ОС Аврора RuStore

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